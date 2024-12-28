Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 28. Декабря Завтра: Inga, Ingeborga, Irvita, Ivita

Земессарг отправился на Южный полюс, чтобы собирать пожертвования для Украины

© LETA 28 декабря, 2024 12:58

Важно 0 комментариев

28 декабря земессарг и альпинист Юрис Улманис отправился в путь к Южному полюсу, чтобы напомнить миру о несправедливой войне в Украине и призывать жертвовать для поддержки борцов за свободу Украины. Об этом агентство LETA информировала представитель инициативы Sunflowers for freedom Лаура Даце Дзене.

Сегодня Улманис отправляется к исходной точке своей экспедиции, она начнется 3 января и займет 16 дней. Улманис планирует пройти на лыжах от 89 градуса южной широты до географического Южного полюса, куда он доставит флаги Украины и Латвии.

Своей антарктической экспедицией Улманис задумал обратить внимание жителей всего мира на отвагу украинцев и напомнить о необходимости помочь людям, которые сражаются за свою свободу. Поход по ледникам призван символически отразить трудный путь Украины - борьбу с превосходящей силой, отвагу, преодоление трудностей. Капитан земессардзе намерен таким образом напомнить обществу, что помощь и поддержка сейчас нужны Украине больше, чем когда-либо еще.

Каждый желающий может внести свою лепту, пожертвовав на медицинскую помощь для жителей Украины на платформе United24 под руководством президента Украины Владимира Зеленского. Платформа обеспечивает простой и прозрачный сбор пожертвований, гарантируя, что каждый евро поступит на наиболее насущные в данный момент потребности жителей Украины.

Улманис участвует в оказании помощи Украине с 2016 года - он лично доставляет помощь детям Украины и фронтовым бойцам.

(Иллюстративное фото.)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 3 реакций
Комментарии (0) 3 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Оперативные службы призывают отмечать Новый год ответственно и избегать употребления алкоголя

Важно 13:23

Важно 0 комментариев

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) и Госполиция призывают праздновать Новый год ответственно и избегать употребления алкоголя, о чем службы информировали агентство LETA.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) и Госполиция призывают праздновать Новый год ответственно и избегать употребления алкоголя, о чем службы информировали агентство LETA.

Читать
Загрузка

Ночью в Риге при пожаре погибли человек и кошка

Важно 13:12

Важно 0 комментариев

Прошедшей ночью в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступил вызов в 9-этажный жилой дом. В квартире на третьем этаже горели бытовые предметы. Площадь пожара заняла 40 кв.м.

Прошедшей ночью в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступил вызов в 9-этажный жилой дом. В квартире на третьем этаже горели бытовые предметы. Площадь пожара заняла 40 кв.м.

Читать
Загрузка

3:2! Молодежная сборная Латвии по хоккею впервые победила Канаду на чемпионате мира (ВИДЕО)

Важно 12:45

Важно 0 комментариев

Мужская хоккейная сборная Латвии U-20 в пятницу в Оттаве впервые на чемпионате мира среди юниоров одержала верх над Канадой.

Мужская хоккейная сборная Латвии U-20 в пятницу в Оттаве впервые на чемпионате мира среди юниоров одержала верх над Канадой.

Читать

Польша намерена подать в европейский суд на Венгрию

Важно 12:20

Важно 0 комментариев

Польша намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с решением Венгрии предоставить убежище оппозиционному политику Марчину Романовскому. В Будапеште решение объяснили тем, что у Варшавы - проблемы с верховенством закона.

Польша намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с решением Венгрии предоставить убежище оппозиционному политику Марчину Романовскому. В Будапеште решение объяснили тем, что у Варшавы - проблемы с верховенством закона.

Читать

В РФ на восьмиклассницу завели дело об оправдании терроризма

Важно 12:14

Важно 0 комментариев

По данным следствия, 16-летняя жительница Санкт-Петербурга вывесила в образовательном центре Кировского района фото националистов из "Русского добровольческого корпуса" с подписью "Герой России".

По данным следствия, 16-летняя жительница Санкт-Петербурга вывесила в образовательном центре Кировского района фото националистов из "Русского добровольческого корпуса" с подписью "Герой России".

Читать

Ультиматум Фицо. Словакия грозит прекратить поставки электроэнергии Украине

Важно 12:05

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо менее, чем через неделю после визита в Москву, выдвинул Украине ультиматум. Он заявил, что в ответ на объявленное Киевом прекращение с 1 января транзита российского газа остановит поставки электроэнергии.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо менее, чем через неделю после визита в Москву, выдвинул Украине ультиматум. Он заявил, что в ответ на объявленное Киевом прекращение с 1 января транзита российского газа остановит поставки электроэнергии.

Читать