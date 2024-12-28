Земессарг отправился на Южный полюс, чтобы собирать пожертвования для Украины

Сегодня Улманис отправляется к исходной точке своей экспедиции, она начнется 3 января и займет 16 дней. Улманис планирует пройти на лыжах от 89 градуса южной широты до географического Южного полюса, куда он доставит флаги Украины и Латвии.

Своей антарктической экспедицией Улманис задумал обратить внимание жителей всего мира на отвагу украинцев и напомнить о необходимости помочь людям, которые сражаются за свою свободу. Поход по ледникам призван символически отразить трудный путь Украины - борьбу с превосходящей силой, отвагу, преодоление трудностей. Капитан земессардзе намерен таким образом напомнить обществу, что помощь и поддержка сейчас нужны Украине больше, чем когда-либо еще.

Каждый желающий может внести свою лепту, пожертвовав на медицинскую помощь для жителей Украины на платформе United24 под руководством президента Украины Владимира Зеленского. Платформа обеспечивает простой и прозрачный сбор пожертвований, гарантируя, что каждый евро поступит на наиболее насущные в данный момент потребности жителей Украины.

Улманис участвует в оказании помощи Украине с 2016 года - он лично доставляет помощь детям Украины и фронтовым бойцам.

(Иллюстративное фото.)