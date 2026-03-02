Зеленский: Встречу с делегациями РФ и США могут перенести

Новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной, запланированный в Абу-Даби на этой неделе, не отменен, но может быть перенесен из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и закрытия ОАЭ воздушного пространства. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами.

"Встреча планировалась в период с 5 по 8 марта, ориентировочно 5-6 марта в Абу-Даби. Пока из-за боевых действий мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, тем не менее никто ее не отменял", - сказал глава государства. Среди возможных мест для переговоров он назвал Турцию и Швейцарию, где такие встречи уже проходили. "Мы будем точно поддерживать любую из этих площадок для встречи", - отметил Зеленский.

По словам украинского лидера, сейчас его страна "ждет ответа от партнеров" по месту переговоров. "Встреча должна быть, она для нас важна, мы ее поддерживаем. И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен", - подчеркнул он.

Поскольку воздушное пространство ОАЭ сейчас закрыто из-за риска ракетных и беспилотных атак, переговоры вряд ли состоятся в Абу-Даби, сообщил агентству Bloomberg источник в Москве. В качестве альтернативного места проведения переговоров рассматривается Стамбул, уточнил собеседник, пожелавший остаться анонимным.

В конце января - начале февраля 2026-го в Абу-Даби прошли первые с начала полномасштабной войны в феврале 2022-го трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины. В середине февраля встречи в том же формате состоялись в Женеве.

В Стамбуле вспоследний раз переговоры России и Украины прошли без участия США в конце июля 2025-го. Тогда российское госагентство ТАСС писало, что стороны обсуждали обмен военных и гражданских лиц.