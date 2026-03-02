Зеленский: Встречу с делегациями РФ и США могут перенести

© Deutsche Welle 2 марта, 2026 16:51

Мир 0 комментариев

Зеленский заявил, что переговоры Украины, РФ и США, запланированные в Абу-Даби на этой неделе, не отменены, но могут быть перенесены из-за войны на Ближнем Востоке. Среди возможных площадок - Турция и Швейцария.

Новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной, запланированный в Абу-Даби на этой неделе, не отменен, но может быть перенесен из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и закрытия ОАЭ воздушного пространства. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами.

"Встреча планировалась в период с 5 по 8 марта, ориентировочно 5-6 марта в Абу-Даби. Пока из-за боевых действий мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, тем не менее никто ее не отменял", - сказал глава государства. Среди возможных мест для переговоров он назвал Турцию и Швейцарию, где такие встречи уже проходили. "Мы будем точно поддерживать любую из этих площадок для встречи", - отметил Зеленский.

По словам украинского лидера, сейчас его страна "ждет ответа от партнеров" по месту переговоров. "Встреча должна быть, она для нас важна, мы ее поддерживаем. И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен", - подчеркнул он.

Поскольку воздушное пространство ОАЭ сейчас закрыто из-за риска ракетных и беспилотных атак, переговоры вряд ли состоятся в Абу-Даби, сообщил агентству Bloomberg источник в Москве. В качестве альтернативного места проведения переговоров рассматривается Стамбул, уточнил собеседник, пожелавший остаться анонимным.

В конце января - начале февраля 2026-го в Абу-Даби прошли первые с начала полномасштабной войны в феврале 2022-го трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины. В середине февраля встречи в том же формате состоялись в Женеве.

В Стамбуле вспоследний раз переговоры России и Украины прошли без участия США в конце июля 2025-го. Тогда российское госагентство ТАСС писало, что стороны обсуждали обмен военных и гражданских лиц.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

