Зеленский сообщил о «продуктивном разговоре» с Трампом

"Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое - это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и продолжительного мира. Действительно, нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло быть без войны, если бы россияне ее не затягивали", - написал по итогу разговора Зеленский, добавив, что рассказал Трампу о последних российских атаках.

"Конечно, говорили о санкциях против России. Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решимость президента Трампа. Это может многое изменить", - написал Зеленский.

Он также поблагодарил Нидерланды, Швецию, Норвегию и Данию за участие в механизме снабжения Киева вооружениями, которые нужны армии больше всего - Priority Ukraine Requirements List. Четыре страны договорись выделить миллиард долларов на закупку вооружений у США и передачу их Украине.

Кроме того, рассказал Зеленский, он обсудил с Трампом оборонное взаимодействие Украины и США. "Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить. Одной из самых сильных сделок может быть», - написал Зеленский.

Вашингтон пока не комментировал переговоры президентов.