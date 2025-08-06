Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Зеленский сообщил о «продуктивном разговоре» с Трампом

Редакция PRESS 6 августа, 2025 07:56

Мир 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с Трампом по телефону ситуацию на фронте, санкции против России и другие темы. Президенты Украины и США провели во вторник, 5 августа, телефонные переговоры.

"Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое - это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и продолжительного мира. Действительно, нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло быть без войны, если бы россияне ее не затягивали", - написал по итогу разговора Зеленский, добавив, что рассказал Трампу о последних российских атаках.

"Конечно, говорили о санкциях против России. Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решимость президента Трампа. Это может многое изменить", - написал Зеленский.

Он также поблагодарил Нидерланды, Швецию, Норвегию и Данию за участие в механизме снабжения Киева вооружениями, которые нужны армии больше всего - Priority Ukraine Requirements List. Четыре страны договорись выделить миллиард долларов на закупку вооружений у США и передачу их Украине.

Кроме того, рассказал Зеленский, он обсудил с Трампом оборонное взаимодействие Украины и США. "Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить. Одной из самых сильных сделок может быть», - написал Зеленский.

Вашингтон пока не комментировал переговоры президентов.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 49 реакций
Комментарии (0) 49 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:40 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 26 минут назад
Здоровье: как в ягодный сезон не «перебрать» с сахаром
Sfera.lv 6 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать