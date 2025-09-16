С 22 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Он (Трамп. - Ред.) пытается сделать все возможное, чтобы положить конец войне", - заявил Рубио.

"Президент неоднократно звонил (главе российского государства Владимиру. - Ред.) Путину, неоднократно встречался с Зеленским, в том числе, вероятно, снова (встретится с ним. - Ред.) на следующей неделе в Нью-Йорке", - добавил глава американской дипломатии.

Украинская сторона пока не подтвердила возможность такой встречи.

Зеленский ждет от Трампа "четкой позиции" по гарантиям безопасности

Между тем Зеленский призвал Трампа занять "четко выраженную позицию" в вопросе санкций против России и гарантий безопасности для Украины. В интервью Sky News украинский лидер выразил мнение, что глава Белого дома должен лично предпринять "решительные меры" и "заставить Путина бояться его".

"Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу иметь документ, который поддерживается США и всеми европейскими партнерами. Это очень важно", - подчеркнул президент Украины. "Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", - добавил он.

Зеленский считает, что США достаточно сильны, "чтобы принимать собственные решения". "Я верю, что Дональд Трамп может предоставить нам системы противовоздушной обороны в достаточном количестве, ведь у США их - достаточно", - подчеркнул собеседник Sky News.

Европа уже ввела 18 пакетов санкций против России, напомнил глава украинского государства. Все, чего не хватает, - сильный пакет ограничительных мер со стороны США, полагает украинский лидер. Владимир Зеленский также подверг критике саммит Трампа и Путина на Аляске 15 августа.

Президент Украины высказал мнение, что Трамп "многое уступил Путину" и что "он должен был заплатить за эту (встречу. - Ред.) больше". "Я считаю, что если бы это была трехсторонняя встреча, мы бы достигли каких-то результатов", - добавил политик.

Трамп считает санкции Европы против РФ недостаточными

Дональд Трамп 14 сентября заявил, что готов усилить санкции США в отношении России при условии, что Европа также ужесточит свои ограничения - в соответствии с действиями Вашингтона.

До этого президент США опубликовал в соцсети Truth Social письмо, в котором говорилось, что он "готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласуют их и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО перестанут покупать нефть у России".

Приобретение некоторыми членами Североатлантического альянса российской нефти американский президент назвал "шокирующим", добавив, что это ослабляет переговорную позицию НАТО и влияние альянса на Москву.

В начале сентября в ходе видеоконференции с европейскими лидерами президент США обвинил их в "финансировании войны" в Украине через закупки российской нефти и призвал их отрезать Москву от этого источника дохода, а также оказать давление на Китай в этой связи.