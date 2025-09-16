Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Зеленский призвал Трампа «занять четкую позицию» по России (1)

© Deutsche Welle 16 сентября, 2025 18:54

Мир 1 комментариев

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

С 22 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Он (Трамп. - Ред.) пытается сделать все возможное, чтобы положить конец войне", - заявил Рубио.

"Президент неоднократно звонил (главе российского государства Владимиру. - Ред.) Путину, неоднократно встречался с Зеленским, в том числе, вероятно, снова (встретится с ним. - Ред.) на следующей неделе в Нью-Йорке", - добавил глава американской дипломатии.

Украинская сторона пока не подтвердила возможность такой встречи.

Зеленский ждет от Трампа "четкой позиции" по гарантиям безопасности

Между тем Зеленский призвал Трампа занять "четко выраженную позицию" в вопросе санкций против России и гарантий безопасности для Украины. В интервью Sky News украинский лидер выразил мнение, что глава Белого дома должен лично предпринять "решительные меры" и "заставить Путина бояться его".

"Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу иметь документ, который поддерживается США и всеми европейскими партнерами. Это очень важно", - подчеркнул президент Украины. "Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", - добавил он.

Зеленский считает, что США достаточно сильны, "чтобы принимать собственные решения". "Я верю, что Дональд Трамп может предоставить нам системы противовоздушной обороны в достаточном количестве, ведь у США их - достаточно", - подчеркнул собеседник Sky News.

Европа уже ввела 18 пакетов санкций против России, напомнил глава украинского государства. Все, чего не хватает, - сильный пакет ограничительных мер со стороны США, полагает украинский лидер. Владимир Зеленский также подверг критике саммит Трампа и Путина на Аляске 15 августа.

Президент Украины высказал мнение, что Трамп "многое уступил Путину" и что "он должен был заплатить за эту (встречу. - Ред.) больше". "Я считаю, что если бы это была трехсторонняя встреча, мы бы достигли каких-то результатов", - добавил политик.

Трамп считает санкции Европы против РФ недостаточными

Дональд Трамп 14 сентября заявил, что готов усилить санкции США в отношении России при условии, что Европа также ужесточит свои ограничения - в соответствии с действиями Вашингтона.

До этого президент США опубликовал в соцсети Truth Social письмо, в котором говорилось, что он "готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласуют их и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО перестанут покупать нефть у России".

Приобретение некоторыми членами Североатлантического альянса российской нефти американский президент назвал "шокирующим", добавив, что это ослабляет переговорную позицию НАТО и влияние альянса на Москву.

В начале сентября в ходе видеоконференции с европейскими лидерами президент США обвинил их в "финансировании войны" в Украине через закупки российской нефти и призвал их отрезать Москву от этого источника дохода, а также оказать давление на Китай в этой связи.

Трамп: Зеленский будет вынужден заключить соглашение с Россией (1)

Важно 19:24

Важно 1 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Читать
Загрузка

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине (1)

Важно 19:02

Важно 1 комментариев

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Читать

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии (1)

Важно 18:42

Важно 1 комментариев

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Читать

Дают три дня на размышления: медики угрожают протестами (1)

Важно 18:41

Важно 1 комментариев

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Читать

Деньги обесценились: строители требуют повышения зарплат (1)

Бизнес 18:31

Бизнес 1 комментариев

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Читать

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца (1)

Важно 18:25

Важно 1 комментариев

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Читать