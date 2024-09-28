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Зеленский начал встречу с Трампом в Нью-Йорке

© BBC 28 сентября, 2024 08:06

Мир 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. В последние дни Трамп несколько раз скептически говорил о целесообразности поддержки этой страны в ее борьбе против российской агрессии.

Встреча Зеленского и Трампа проходит в Нью-Йорке, в принадлежащем экс-президенту США комплексе «Трамп-тауэр».

Трамп начал встречу с заявления о том, что он поддерживает хорошие связи как с Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас есть очень хорошие отношения [с Зеленским], и, как вы знаете, у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. И я думаю, что если мы победим, то разрешим все очень быстро», — заявил Трамп.

Как передает Reuters, он также сказал, что война в Украине должна в какой-то момент закончиться, и он начнет попытки добиться этого еще до того, как займет пост президента в случае своей победы на ноябрьских выборах.

В свою очередь Зеленский сообщил, что намерен рассказать Трампу о своем «Плане победы» в войне, который он накануне представил Джо Байдену и кандидату в президенты от демократов, вице-президенту Камале Харрис.

Трамп сохраняет значительные шансы на победу на президентских выборах 5 ноября.

Вице-президент Камала Харрис, согласно опросам, опережает его на два-три процентных пункта, что остается в пределах статистической погрешности. В колеблющихся штатах, от которых зависит, кто из кандидатов соберет необходимые для победы 270 выборщиков, разрыв между ними часто еще меньше.

Поэтому Зеленский, находящийся с визитом в США с конца прошлой недели, был крайне заинтересован во встрече с обоими претендентами на президентство.

Харрис, стоя рядом с Зеленским, не назвала Трампа по имени, но сделала явный выпад в его адрес: «Некоторые в моей стране [...] готовы заставить Украину отдать большую часть своей суверенной территории». Эти предложения совпадают с позицией Владимира Путина и ведут не к миру, а к капитуляции, подчеркнула она.

Хотя Трамп обещает закончить войну в Украине в течение суток, он не объясняет, как именно намерен этого добиться. Некоторые политики и эксперты опасаются, что он попытается склонить Украину к территориальным уступкам Москве или замораживанию конфликта. В Киеве не раз называли оба варианта неприемлемыми.

Многое свидетельствует о том, что президенту Украины будет сложно выстроить диалог с возможным будущим президентом США.

Два дня назад Дональд Трамп обрушился на Владимира Зеленского с нападками, саркастически назвав его лучшим в мире коммерсантом, который регулярно приезжает в США за деньгами и получает их.

На следующий день Трамп также заявил, что Украины больше не существует, поскольку она якобы в значительной степени разрушена, а Зеленский не желает договариваться и только тянет из американского бюджета миллионы.

На дебатах с Камалой Харрис Трамп уклонился от ответа на вопрос, желает ли он победы Украины.

Трампа также, вероятно, задели слова Зеленского в интервью, опубликованном журналом New Yorker на этой неделе, о том, что лидер республиканцев «на самом деле не знает, как остановить войну».

В четверг, когда его попросили прокомментировать это высказывание, Трамп ответил: «Я и правда думаю, что не согласен с ним. Он меня не знает».

Трамп и Зеленский разговаривали по телефону в июле этого года, но личная история взаимоотношений у них давняя и непростая. Она включает телефонный разговор летом 2019 года, который привел к первому импичменту Трампа.

Трамп, тогда еще президент, попросил только что пришедшего к власти Зеленского об «одолжении», как он выразился: объявить о расследовании против его наиболее вероятного противника на выборах 2020 года Джо Байдена. Он давал понять, что иначе Украина не получит обещанную военную помощь, и расследование конгрессменов показало, что ее действительно задержали.

Демократическое большинство в Палате представителей проголосовало за импичмент, но Сенат, где большинство имели республиканцы, в начале 2020 года отказался отстранять Трампа от власти. На выборах в конце того года Байден победил (хотя Трамп это до сих пор отрицает).

Новый премьер Британии встретился с Трампом

Накануне вечером Трамп впервые встретился с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На двухчасовом ужине в Нью-Йорке также присутствовал британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

Подпись к фото,Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые встречался с Трампом в своем новом качестве
Правительство Стармера твердо поддерживает Украину и занимает более решительную, чем США, позицию по таким вопросам, как допустимость ударов дальнобойным западным оружием по российской территории.

Отвечая на вопрос журналистов, не поставит ли это Британию в более уязвимое положение в случае победы Трампа, Стармер ответил так: «У нас очевидно особые отношения с США с давних времен, они были выкованы в самых трудных обстоятельствах. Это всегда стоит выше, чем персоналии тех, кто занимает ту или иную должность, будь то в США или в Великобритании».

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