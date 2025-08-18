«Зеленский может закончить войну»: что Трамп предложил Украине перед встречей в Белом доме

Глава Белого дома сделал очередное заявление о мире в Украине вечером в воскресенье, за несколько часов до переговоров с Зеленским.

«Президент Украины Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же может воевать дальше. Вспомните, как все началось. Никакого возвращения Крыма, отданного Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!) — и НИКАКОГО ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

После своего саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске Трамп отказался от идеи прекращения огня как предварительного условия мирных переговоров. Президент США также неоднократно говорил, что Украина должна быть готова к «обмену территориями» для достижения мира. Многие украинцы, как и западные союзники Киева, опасаются, что позиция главы Белого дома таким образом поменялась в сторону поддержки тактики России.

Зеленский прибыл в Вашингтон в воскресенье вечером. Приземлившись в американской столице, украинский президент отреагировал на заявления Трампа в своих социальных сетях.