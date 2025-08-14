Зеленский и европейские лидеры провели онлайн-саммит с Трампом: подробности

На прошлой неделе Трамп согласился на первый с 2021 года американо-российский саммит, заявив, что его спецпосланник Стив Уиткофф добился «значительного прогресса» на переговорах в Москве. Уиткофф встретился с Путиным 6 августа, за несколько дней до истечения срока американского ультиматума по перемирию в Украине.

В пятницу Трамп примет Путина в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски с населением около 300 тысяч человек.

Как заявил президент США, это будет «пробная» встреча в рамках его усилий по прекращению войны в Украине. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала предстоящий саммит «упражнением на умение слушать».

Саммит на Аляске: о чем собираются договориться Путин и Трамп

В Европе обеспокоены непредсказуемостью исходов этой встречи и опасаются, что лидеры США и России могут принять решения, которые будут иметь серьезные последствия, и даже оказать давление на Украину, вынуждая ее согласиться на невыгодные условия.

Как отмечает агентство Reuters, целью онлайн-встречи 13 августа было предупредить президента США о рисках заключения перемирия ценой интересов Киева.

Европейские лидеры, стараясь не вызвать недовольства Трампа, неоднократно подчеркивали, что поддерживают его мирные инициативы, но при этом настаивали: любые договоренности, касающиеся будущего Украины, должны обсуждаться и заключаться только с ее участием.

Президент Зеленский в среду лично прилетел в Берлин для участия в онлайн-саммите.

Помимо Зеленского, в саммите принимали участие лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и ЕС, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

При этом Польшу на встречах с европейскими лидерами представлял премьер-министр страны Дональд Туск, а на встрече с Трампом — новый президент Кароль Навроцкий, известный своими консервативными взглядами. До этого Польшу на переговорах об Украине как с европейскими союзниками, так и с США представлял Туск.

После видеоконференции между собой, европейские лидеры и Зеленский провели отдельную онлайн-встречу с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Вслед за этим прошло онлайн-заседание «коалиции желающих» — группы стран, которые разрабатывают планы поддержки Украины.

Европейцы положительно отозвались о разговоре с Трампом.

«Надежда на мир в Украине есть», — сказал на пресс-конференции по итогам саммита Фридрих Мерц.

«Мяч теперь на стороне Путина», — заявил генсек НАТО Марк Рютте. Европа и США, по его словам, объединены в своем желании завершить войну в Украине.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала разговор с Трампом «очень хорошим». «Сегодня Европа, США и НАТО укрепили общую позицию по Украине», — сказала она.

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, обсуждать обмен территориями можно только с участием Украины.

«Территориальные вопросы, касающиеся Украины, могут и будут обсуждаться только президентом Украины», — сказал Макрон журналистам.

Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но о юридическом признании оккупированных территорий речи быть не может, заявил Мерц.

«Любые вопросы, которые касаются территориальной целостности нашей страны, не могут обсуждаться без участия нашего народа и в обход конституции Украины», — вновь повторил на брифинге с Мерцем Владимир Зеленский.

Зеленский выразил надежду, что прекращение огня в Украине станет центральной темой разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным во время встречи на Аляске.

«Мы надеемся, что центральной темой на встрече будет прекращение огня, немедленное прекращение огня. Об этом неоднократно говорил президент Соединенных Штатов Америки. Он предложил мне, что после встречи на Аляске у нас будет с ним контакт и мы обсудим все результаты, если они будут, и мы определим следующие наши уже взаимные шаги», — сказал Зеленский.

Сам Трамп переговоры пока не комментировал.

Корреспондент Би-би-си Елизавета Фохт — о брифинге Мерца и Зеленского в Берлине

По итогам не слишком подробных заявлений Зеленского и Мерца не стало яснее, что именно Владимир Путин предложил США на прошлой неделе.

Канцлер ФРГ дал понять, что Украина готова обсуждать территориальные вопросы, но Зеленский подчеркнул: делать это можно, только опираясь на Конституцию страны и, главное, лишь с участием Киева.

Акцент лидеры Германии и Украины сделали на европейском единстве.

Прямо отвечать на вопрос, при каких условиях Украина готова обсуждать «обмен территориями», который упоминал Трамп, Зеленский не стал. Как и разъяснять, какие именно территории хотя бы в теории могли бы стать предметом обсуждения.

В конце пресс-конференции один из журналистов выкрикнул в спину уходящему Зеленскому вопрос о том, поедет ли тот на Аляску. На него Зеленский не ответил.

Какой может быть сделка

Несколько высокопоставленных европейских чиновников заявили Reuters, что существует риск заключения сделки, невыгодной для безопасности Европы и Украины, и в таком случае жизненно важно будет сохранить европейское единство.

Источник, знакомый с внутренними дискуссиями в США, сказал, что нельзя исключать, что Трамп попытается договориться с Путиным напрямую, без участия Украины или Европы. Однако он выразил сомнения в таком сценарии, отметив, что это может вызвать проблемы с Киевом и ЕС.

Как заявил Трамп в понедельник, сделка между Россией и Украиной может предполагать некий обмен территориями, и в этом будут как плюсы, так и минусы для Украины.

Накануне газета Daily Telegraph написала, что Украина может согласиться прекратить боевые действия и уступить территории, уже захваченные Россией. Это означало бы заморозку линии фронта и передачу России фактического контроля над оккупированными ею территориями в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также над аннексированным Крымом.

Зеленский, комментируя статью Daily Telegraph, заявил, что он «достаточно опытный человек, чтобы понимать, как готовится информационное поле». «Забрасывается [идея]: "Готова ли Украина обменять…" Затем смотрят реакции тех или иных людей, гражданского общества, блогеров, журналистов, населения. Просто готовится соответствующая информационная почва», — сказал он.

Зеленский также сообщил, что Киев не сможет согласиться на сделку, которая потребует вывода войск с востока страны. По его словам, это лишит Украину обширной линии обороны в регионе и облегчит России возможность в будущем продвинуться вглубь страны.

Вопросы территорий, как подчеркнул Зеленский, можно будет обсуждать только после установления перемирия и получения Украиной гарантий безопасности.

Опрос Gallup, опубликованный на прошлой неделе, показал, что 69% украинцев выступают за как можно более скорое переговорное окончание войны. Но также опросы свидетельствуют о том, что украинцы не хотят мира любой ценой, такого, который потребует чрезмерных уступок.

Российские войска оккупировали около 20% Украины и в настоящее время усиливают давление на ВСУ. За несколько дней до американо-российского саммита на Аляске положение украинских войск ухудшилось сразу на нескольких участках. По сообщениям источников с обеих сторон, российские войска совершили внезапный бросок к северу от Покровска, вклинившись в украинские позиции сразу на 10 километров. Продвижение отмечается и на ряде других направлений.

ФОТО scanpix.ee