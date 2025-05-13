"Нет, конечно, ну это же не формат, президент не может встречаться - тем более Мединский, не совсем понятен статус будет", - ответил Подоляк на вопрос, будет ли Зеленский общаться с кем-то кроме Путина. "Мы же понимаем конструкцию власти в России, и понятно, что даже люди с формальным статусом министров или там Мишустин, например, вряд ли они уполномочены принимать те или иные решения. Принять решение о продолжении войны или остановке войны может только Путин - это несомненно", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, если Путин все же прибудет в Стамбул, то в украинские документы, запрещающие вести переговоры с ним, будут внесены юридические изменения. На потенциальной встрече делегаций двух стран на более низком уровне, по мнению Подоляка, "никаких существенных вопросов" решить будет нельзя.

Кремль не объявлял состав делегации в Стамбул

В Кремле не стали комментировать переговоры. "Российская стороны продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока ничего больше комментировать мы не собираемся", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о составе делегации, представитель Кремля заявил, что он будет объявлен "как только президент посчитает это нужным".

Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Турции 15 мая "без предварительных условий", при этом он проигнорировал призыв европейских стран и США к России объявить тридцатидневное перемирие. Зеленский ответил, что готов к прямым переговорам с Путиным в Стамбуле. "Буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут", - сказал он. Президент США Дональд Трамп при этом допустил, что также посетит Стамбул в день, на который намечены переговоры.