Запрет действовал восемь лет и относился не только к услугам кредитования, но и к приобретению товаров в рассрочку, к автолизингу и другим решениям финансирования. Впрочем, существовала лазейка: он не касался рекламы, адресованной лицам, ведущим хозяйственную деятельность. В результате на практике часть участников рынка сохранили медийность, другие этой лазейкой не пользовались, поскольку считали, что такой подход не соответствует цели запрета. «Несколько лет существовала ситуация неравноправной конкуренции», — пояснила глава ассоциации.
По оценке Лиепини, внесённые изменения в Закон о защите прав потребителей являются хорошим примером того, что «здравый смысл победил».
Руководитель ассоциации напомнила, что Латвия была единственной страной ЕС, где действовал такой запрет.
«Поправки, принятые депутатами Сейма, означают возвращение к привычному для ЕС подходу: не запрещать рекламу, а при необходимости регулировать её содержание. Именно это предусматривает директива о потребительском кредитовании — чёткие требования к рекламе, обязательная информация для потребителей и запрет рекламировать безответственные займы», — пояснила Лиепиня.
При этом новое урегулирование сохраняет высокий уровень защиты потребителей: принятые поправки к закону помимо прочего запрещают рекламу, которая способствует безответственному заёму денег, запрещают рекламировать кредиты для лиц с отрицательной кредитной историей, кредиты со сроком возврата до 30 дней и продление сроков возврата кредитов.
Ассоциация ожидает, что эти изменения в целом положительно повлияют на рекламный рынок, поскольку конкуренция всегда способствует активности предприятий и инвестициям в рекламу.
«При этом надо осознавать, что условия на рынке за последние годы существенно изменились — всё больше инвестиций в рекламу попадает в зарубежные СМИ, число жителей Латвии продолжает сокращаться», — отметила Лиепиня.
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