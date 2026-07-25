«Поправки, принятые депутатами Сейма, означают возвращение к привычному для ЕС подходу: не запрещать рекламу, а при необходимости регулировать её содержание. Именно это предусматривает директива о потребительском кредитовании — чёткие требования к рекламе, обязательная информация для потребителей и запрет рекламировать безответственные займы», — пояснила Лиепиня.

При этом новое урегулирование сохраняет высокий уровень защиты потребителей: принятые поправки к закону помимо прочего запрещают рекламу, которая способствует безответственному заёму денег, запрещают рекламировать кредиты для лиц с отрицательной кредитной историей, кредиты со сроком возврата до 30 дней и продление сроков возврата кредитов.

Ассоциация ожидает, что эти изменения в целом положительно повлияют на рекламный рынок, поскольку конкуренция всегда способствует активности предприятий и инвестициям в рекламу.