Реклама не должна побуждать к безответственному заимствованию или создавать впечатление, что кредит является подходящим решением финансовых трудностей. Кроме того, в рекламе нельзя будет указывать или создавать впечатление, что заем увеличивает финансовые возможности человека, заменяет накопления или повышает уровень жизни потребителя. Также будет запрещено делать акцент на том, насколько быстро и легко можно получить кредит.

Поправки предусматривают, что реклама, предлагающая потребительское кредитование, должна содержать четкое и хорошо заметное предупреждение: «Предупреждаем! Заимствование стоит денег», которому должно быть отведено не менее 10% площади или объема рекламного сообщения. Кроме того, изменения предусматривают, что заключать или изменять кредитные договоры можно будет только с 8:00 до 21:00.

Закон также предусматривает предоставление Банку Латвии права доступа к статистическим данным о ценах на продукты питания, получаемым со сканеров кассовых аппаратов магазинов. По мнению депутатов, это позволит точнее оценивать влияние различных факторов на цены на продукты питания и поведение потребителей, а также проводить более глубокий анализ изменения цен и реакции населения на них. В настоящее время доступ к этим данным имеют Центральное статистическое управление, Министерство экономики и другие надзорные учреждения.