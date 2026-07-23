Поправки разработаны с целью гармонизации латвийского законодательства с нормами Европейского союза и обеспечения равных условий конкуренции для поставщиков финансовых услуг.
До настоящего времени в Латвии разрешалось рекламировать кредитные продукты для субъектов хозяйственной деятельности, тогда как реклама потребительских кредитов, включая кредитные карты, для частных лиц была запрещена. В других европейских странах такого запрета нет, поэтому действующее в Латвии регулирование является более строгим.
Председатель парламентской Комиссии по народному хозяйству Арвилс Ашераденс («Новое Единство») ранее пояснял, что в свое время введение такого ограничения преследовало четкую цель — способствовать ответственному заимствованию. Однако, по его словам, экономическая среда и уровень финансовой грамотности общества изменились, а также внедряются различные механизмы, усиливающие защиту заемщиков.
«Поэтому настало время пересмотреть действующее регулирование и найти баланс между защитой потребителей и конкурентоспособностью отрасли», — отметил Ашераденс.
По мнению Ашераденса, изменения приближают латвийское регулирование к европейской практике, одновременно сохраняя высокий уровень защиты прав потребителей.
Реклама кредитных продуктов и впредь должна будет соответствовать строгим требованиям как в части содержания и визуального оформления, так и порядка ее размещения.
Реклама не должна побуждать к безответственному заимствованию или создавать впечатление, что кредит является подходящим решением финансовых трудностей. Кроме того, в рекламе нельзя будет указывать или создавать впечатление, что заем увеличивает финансовые возможности человека, заменяет накопления или повышает уровень жизни потребителя. Также будет запрещено делать акцент на том, насколько быстро и легко можно получить кредит.
Поправки предусматривают, что реклама, предлагающая потребительское кредитование, должна содержать четкое и хорошо заметное предупреждение: «Предупреждаем! Заимствование стоит денег», которому должно быть отведено не менее 10% площади или объема рекламного сообщения. Кроме того, изменения предусматривают, что заключать или изменять кредитные договоры можно будет только с 8:00 до 21:00.
Закон также предусматривает предоставление Банку Латвии права доступа к статистическим данным о ценах на продукты питания, получаемым со сканеров кассовых аппаратов магазинов. По мнению депутатов, это позволит точнее оценивать влияние различных факторов на цены на продукты питания и поведение потребителей, а также проводить более глубокий анализ изменения цен и реакции населения на них. В настоящее время доступ к этим данным имеют Центральное статистическое управление, Министерство экономики и другие надзорные учреждения.
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