Завтра в Риге можно будет бесплатно сдать ненужную электротехнику

Во время "Электросубботы" рижане смогут сдать на утилизацию электрооборудование всех типов и размеров. Оно должно быть в неразобранном виде и свободным от примесей других отходов (например, холодильник необходимо освободить).
В рамках этой акции не принимаются картриджи и люминесцентные лампы, но будет доступна помощь для разгрузки более крупного электрооборудования.
Магазины Lidl в Риге, где 26 октября пройдет "Электросуббота":
· Бульвар Анниньмуйжас, 77
· улица Дзелзавас, 75б
· улица Анниньмуйжас, 8а
· улица Сергея Эйзенштейна, 81
· улица Лубанас, 113а
· улица Аугуста Деглава, 160
· Бривибас гатве 254
· улица Стирну, 31
· улица Валдеку, 39а
· улица Прушу, 1
· улица Териню, 62
· улица Калнциема, 38
· улица Спорта, 10
· улица Дунтес, 25
· улица Латгалес, 414
· улица Краста, 40
Все электрооборудование, собранное во время "Электросубботы", будет доставлено в центр переработки экологически вредных товаров ВАО, что обеспечит его эффективную и экологически безопасную переработку во вторичное сырье.
Как определить, что такое опасные отходы?
Если предмет изготовлен из опасных химикатов или жидкостей, из батареек, электроники, соответственно, может быть подключен к электричеству или содержит микросхему или микрочип – его нельзя выбрасывать в контейнер с бытовыми отходами, его необходимо отнести на утилизацию в специальные пункты или сдать во время акций, подобных "Электросубботе".
Неправильная утилизация использованного электрооборудования не только загрязняет природу, но и ставит под угрозу здоровье населения. Например, одна пальчиковая батарейка, упавшая на землю, может отравить квадратный метр почвы и вместе с дождевой водой загрязнить близлежащую питьевую воду тяжелыми металлами, вызывая тяжелые отравления и хронические заболевания.
Куда сдавать опасные отходы?
Отработанное электрооборудование считается экологически вредными отходами, которые необходимо сдавать в специальные пункты сбора для безопасной утилизации. Ближайший пункт приема экологически вредных товаров можно найти на портале skiroviegli.lv. В случае большего количества использованного электрооборудования можно заказать его бесплатный вывоз, обратившись в компанию по переработке опасных отходов BAO.
Почему электрооборудование следует сортировать отдельно?
Каждая более мелкая единица электротехники скрывает массу ценного сырья – золота, серебра, меди, палладия и других. Перерабатывая оборудование, мы можем восстановить его и использовать снова. Таким образом мы уменьшаем потребность в новом сырье.
Вот несколько примеров. Из миллиона переработанных мобильных телефонов можно извлечь около 16 000 кг меди, 350 килограммов серебра, 34 кг золота и 15 кг палладия. Между тем, с миллиона компьютеров можно восстановить около 200 034 кг меди, 1 996 килограммов серебра, 200 кг золота и 50 кг палладия.
Для сравнения, на производство одного мобильного телефона требуется примерно 16 граммов меди, 0,35 грамма серебра, 0,034 грамма золота и 0,015 грамма палладия, а на производство одного ноутбука требуется 200 граммов меди, два грамма серебра, 0,2 грамма. золота и 0,05 грамма палладия.