Завтра прольётся половина месячной нормы осадков. Что ещё прогнозируют синоптики?

По всей территории объявлено жёлтое предупреждение о сильных дождях.

«Наибольшее количество осадков — в Земгале и окрестностях Риги. Ливни будут наиболее интенсивными утром и днём», — уточняют синоптики.

В столице ожидаются долгие и сильные дожди с переходом юго-восточного ветра в западный. Порывы достигнут 12–14 м/с, температура воздуха составит около +11 °C, днём немного похолодает.

Небо останется затянутым плотной облачностью, поэтому день будет тёмным и сырым. Возможен туман, особенно в утренние часы.

На востоке страны дожди будут слабее, однако и там сохранится пасмурная погода.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в Риге в субботу утром и днём ожидаются продолжительные и интенсивные дожди. Это одна из зон, где осадки будут самыми сильными: до 30 мм, что составляет около половины месячной нормы.

Ветер днём сменится с юго-восточного на западный, возможны порывы до 12–14 м/с.

Температура воздуха — около +11 °C, к вечеру может опуститься до +9 °C.

Из-за низкого давления и слабой циркуляции воздуха возможен рост концентрации загрязняющих частиц в воздухе, особенно в утренние часы.

Магнитные бури прогнозируются средней интенсивности, пик ожидается в ночь с субботы на воскресенье.

Синоптики также отмечают, что на выходных возможны геомагнитные возмущения средней силы. Из-за плотных облаков северное сияние увидеть не удастся, но магнитная активность может вызвать лёгкое колебание радиосвязи и скачки атмосферного давления.

«В обычных условиях при такой активности можно было бы наблюдать сияние и в Латвии, однако сплошная облачность сделает его невидимым», — пояснили специалисты центра.