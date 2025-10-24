Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Завтра прольётся половина месячной нормы осадков. Что ещё прогнозируют синоптики?

24 октября, 2025 17:56

Новости Латвии 0 комментариев

В субботу на западе и в центральной части Латвии ожидаются проливные дожди, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Сильнее всего осадки пройдут в Земгале и Рижском регионе — местами до 30 миллиметров, что составляет почти половину месячной нормы.

По всей территории объявлено жёлтое предупреждение о сильных дождях.

«Наибольшее количество осадков — в Земгале и окрестностях Риги. Ливни будут наиболее интенсивными утром и днём», — уточняют синоптики.
В столице ожидаются долгие и сильные дожди с переходом юго-восточного ветра в западный. Порывы достигнут 12–14 м/с, температура воздуха составит около +11 °C, днём немного похолодает.

Небо останется затянутым плотной облачностью, поэтому день будет тёмным и сырым. Возможен туман, особенно в утренние часы.

На востоке страны дожди будут слабее, однако и там сохранится пасмурная погода. 

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в Риге в субботу утром и днём ожидаются продолжительные и интенсивные дожди. Это одна из зон, где осадки будут самыми сильными: до 30 мм, что составляет около половины месячной нормы.

Ветер днём сменится с юго-восточного на западный, возможны порывы до 12–14 м/с.
Температура воздуха — около +11 °C, к вечеру может опуститься до +9 °C.

Из-за низкого давления и слабой циркуляции воздуха возможен рост концентрации загрязняющих частиц в воздухе, особенно в утренние часы.
Магнитные бури прогнозируются средней интенсивности, пик ожидается в ночь с субботы на воскресенье.

Синоптики также отмечают, что на выходных возможны геомагнитные возмущения средней силы. Из-за плотных облаков северное сияние увидеть не удастся, но магнитная активность может вызвать лёгкое колебание радиосвязи и скачки атмосферного давления.

«В обычных условиях при такой активности можно было бы наблюдать сияние и в Латвии, однако сплошная облачность сделает его невидимым», — пояснили специалисты центра.

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Загрузка

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

