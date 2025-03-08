Завтра 8 марта, вы ничего не забыли? Почем нынче цветы и где их лучше купить?

Ответы на эти вопросы искала Людмила Пилип в передаче «Домская площадь» на Латвийском радио 4, пишет LSM+.

На Рижском центральном рынке возле цветочных киосков в преддверии 8 марта многолюдно. Основными покупателями являются мужчины, хотя встречаются и пары – женщина выбирает букет, а мужчина покупает. Разнообразие цветов впечатляет, особенно тюльпаны всех возможных оттенков и размеров. Цены также варьируются: один тюльпан стоит от 1,00 до 2,00 евро, герберы – от 1,50 евро, фрезии – от 2 евро. Стоимость одной лилии 6-8 евро, а за букет мимозы придется заплатить около 10-15 евро. Цены за букеты цветов — от 20 евро и выше.

Я вижу прилавок, у которого собралось много покупателей, цены на тюльпаны там ниже — от 0,80 евро до 1 евро. Спрашиваю у продавца, какие цветы пользуются спросом в преддверии 8 марта. По ее словам, это тюльпаны, нарциссы и подснежники.

Направляюсь к цветочным киоскам «Сакта». Цены там следующие: гиацинты — 2,50 евро, тюльпаны — от 1,70 до 2 евро, мимоза — 10 евро, а букеты стоят от 25 до 40 евро.

Я также решила посетить цветочные базы, которых в Риге довольно много, и была удивлена не только разнообразием цветов, но и количеством покупателей. Какие цветы и сколько покупают, зависит от кошелька покупателя и его потребностей, – говорит менеджер Ингуна.

«Самые ходовые, конечно, тюльпаны и розы. Больше всего дарят тюльпаны. Кто-то красивые букеты заказывает. Это зависит от того, у как с деньгами. Минимальная партия, связка тюльпанов, поскольку это база, — десять цветов. Кто-то по 50 штук берет. Бывает, приходит человек — на 200-300 евро возьмет для каких-то знакомых женщин», — делится она.

Марина, хозяйка другой цветочной базы, рассказала, что по ее наблюдениям тюльпаны, гиацинты и нарциссы пользуются наибольшим спросом среди всех категорий покупателей. Цены на закупку перед 8 марта вырастают на 20-50% для разных видов цветов, что, соответственно, увеличивает розничные цены на цветы.

«На 8 марта цена всегда вырастает. Но вырастает она уже на День Святого Валентина, просто после этого она не падает», — пояснила она.

Тюльпан, по ее словам, в это время может стоить от 1 до 3 евро, мимоза в зависимости от размера букета от 10 до 15.

Менеджер Ингуна объясняет, что цены на цветы в целом, как и на другие товарные группы, выросли из-за подорожания электроэнергии и топлива. По ее словам, помимо закупочной стоимости товара на влияет также заработная плата сотрудников и расходы на содержание торговой точки — стоимость аренды и коммунальные услуги.

«Конечно, влияют транспортные расходы, подорожание топлива. Электроэнергия, поскольку цветы хранятся в больших холодильниках.

Поскольку спрос велик, закупочные цены на аукционах очень высокие. Отсюда и цена. Это и с другими праздниками так.

К 14 февраля и на то же 8 марта подскакивают цены на красные розы», — говорит она.

Многие покупатели часто заказывают праздничные букеты с доставкой по указанному адресу. Их стоимость — от 35 до 300 евро, но бывают цветочные композиции стоимостью до 500 евро.

Впрочем, существуют и бюджетные варианты: в рижских супермаркетах, таких как RIMI и MAXIMA, можно приобрести небольшие букеты тюльпанов за 3-7 евро, а также розы в пределах 7 евро.