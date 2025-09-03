Завалившим экзамены девятиклассникам дали шанс получить профессию: но им не пользуются

Впервые в этом учебном году ученикам, получившим годовую оценку не ниже четырех по всем предметам, но не сдавшим ни один из экзаменов, предложено продолжить обучение по программе профессионального образования. Продолжительность программы - три года, по итогам которых они получат профессиональную квалификацию третьего уровня. Одновременно они будут изучать соответствующий предмет, чтобы пересдать экзамен, который они не сдали в конце учебного года.

По данным Министерства образования и науки (МОН), 19 учеников выбрали программы профессионального образования. Остальные предпочли вернуться в 9-й класс.

В прошлом учебном году ученики 9-го класса сдавали централизованные экзамены уже третий год с сохранением минимального порога в 10 %. По сравнению с 2022/2023 учебным годом общее число не сдавших уменьшилось почти с два раза и составило в этом году 441 человек. Большинство учеников - 376 - не сдали один экзамен.