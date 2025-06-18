Затягиваем пояса! Оборонный бюджет к 2026 году увеличат до 4,35% от ВВП

"Мы быстро наращиваем оборонные возможности. Уже в 2026 году бюджет на оборону составит 4,35% ВВП", — подчеркнула Силиня.

Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что Латвия уже опережает многих партнёров по НАТО. В 2023 году на оборону направили 3,3% ВВП, в этом — 3,7%, а к 2026 году запланировано приблизиться к 5%.

В числе ключевых контрактов: покупка ещё 42 боевых машин пехоты ASCOD (387 млн евро), переносных систем ПВО RBS 70 NG (200 млн евро, Saab Dynamics AB), противотанковых комплексов Spike (81 млн евро, EuroSpike). Первые поставки ASCOD ожидаются в 2026 году.

Армию также усилят дополнительно на 500 человек с 1 июля. Кроме того, минобороны тестирует новые технологии: морские дроны и сухопутные беспилотные системы.

Ранее сообщалось, что НАТО договорилось о крупнейшей с времён холодной войны программе перевооружения. Она предусматривает значительное наращивание потенциала сдерживания и обороны в ближайшие годы, поскольку Россия по-прежнему представляет серьёзную угрозу для альянса. В числе приоритетных целей НАТО для Латвии: создание боеспособной дивизии, усиление ПВО, развитие механизированной пехотной бригады и инфраструктуры для размещения союзных войск.