Бывший руководитель департамента Министерства обороны, владелец компаний-поставщиков, два руководителя компаний-поставщиков и еще один человек обвиняются Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) в хищении 733 млн гривен ($17,7 млн) и попытке хищения 788 млн гривен ($19 млн).

Об этом коррупционном деле ZN.UA впервые сообщило в январе 2023 года, и оно вызвало крупный скандал в министерстве, выявив закупку продуктов питания, таких как яйца, по значительно завышенным ценам. По данным источников ZN.UA, в деле фигурируют поставщик продуктов питания Татьяна Глиняная и бывший руководитель отдела закупок министерства Богдан Хмельницкий. Агентство также расследует роль бывшего заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова и бывшего министра обороны Алексея Резникова (на фото) в этом деле.

Скандал часто называют одной из главных причин, по которым Резников был уволен в сентябре 2023 года.

По данным издания Kyiv Independent, схема предполагала закупку военного имущества через так называемые продовольственные наборы, цена которых определялась по средней стоимости всех входящих в них продуктов питания. Однако обычные продукты питания, такие как мясо, овощи или крупы, составляли лишь около 10% продовольственного набора, а остальное приходилось на специи, ягоды и другие редко заказываемые продукты.

Таким образом, операторы схемы переплачивали за популярные продукты и недоплачивали за менее используемые. Это означало, что Министерство обороны значительно переплачивало за обычные продукты питания, такие как картофель или яйца.

В результате две компании-поставщика получили сверхприбыль в размере 733 миллионов гривен. По данным НАБУ, часть этих средств была впоследствии выведена в качестве дивидендов и использована владельцем одной из компаний для покупки отелей и другой недвижимости в Хорватии.

Расследование, проведенное СМИ в январе 2023 года, помогло предотвратить дальнейшую растрату 788 миллионов гривен, говорится в пресс-релизе. Расследование, которое было начато сразу после того, как СМИ обнародовали информацию, продолжается. НАБУ и САПО продолжают работу по установлению других подозреваемых по этому делу.