Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Зато купили отели в Хорватии… В Украине скандал с закупками продуктов для армии: украдено 17 млн. USD (4)

la.lv 3 апреля, 2025 11:05

Выбор редакции 4 комментариев

Скандал часто называют одной из главных причин, по которым Резников был уволен в сентябре 2023 года.

Сегодня, 2 апреля, украинские антикоррупционные органы огласили обвинительное заключение по делу о коррупции, связанному с закупкой Министерством обороны продовольствия по завышенным ценам в 2022-2023 годах, сообщает la.lv со ссылкойн на Kyiv Independent.

Бывший руководитель департамента Министерства обороны, владелец компаний-поставщиков, два руководителя компаний-поставщиков и еще один человек обвиняются Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) в хищении 733 млн гривен ($17,7 млн) и попытке хищения 788 млн гривен ($19 млн).

Об этом коррупционном деле ZN.UA впервые сообщило в январе 2023 года, и оно вызвало крупный скандал в министерстве, выявив закупку продуктов питания, таких как яйца, по значительно завышенным ценам. По данным источников ZN.UA, в деле фигурируют поставщик продуктов питания Татьяна Глиняная и бывший руководитель отдела закупок министерства Богдан Хмельницкий. Агентство также расследует роль бывшего заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова и бывшего министра обороны Алексея Резникова (на фото) в этом деле.

Скандал часто называют одной из главных причин, по которым Резников был уволен в сентябре 2023 года.

По данным издания Kyiv Independent, схема предполагала закупку военного имущества через так называемые продовольственные наборы, цена которых определялась по средней стоимости всех входящих в них продуктов питания. Однако обычные продукты питания, такие как мясо, овощи или крупы, составляли лишь около 10% продовольственного набора, а остальное приходилось на специи, ягоды и другие редко заказываемые продукты.

Таким образом, операторы схемы переплачивали за популярные продукты и недоплачивали за менее используемые. Это означало, что Министерство обороны значительно переплачивало за обычные продукты питания, такие как картофель или яйца.

В результате две компании-поставщика получили сверхприбыль в размере 733 миллионов гривен. По данным НАБУ, часть этих средств была впоследствии выведена в качестве дивидендов и использована владельцем одной из компаний для покупки отелей и другой недвижимости в Хорватии.

Расследование, проведенное СМИ в январе 2023 года, помогло предотвратить дальнейшую растрату 788 миллионов гривен, говорится в пресс-релизе. Расследование, которое было начато сразу после того, как СМИ обнародовали информацию, продолжается. НАБУ и САПО продолжают работу по установлению других подозреваемых по этому делу.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (4) 142 реакций
Комментарии (4) 142 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков (4)

Важно 20:50

Важно 4 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу (4)

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 4 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post (4)

Важно 20:40

Важно 4 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика (4)

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 4 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения (4)

Важно 20:18

Важно 4 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева (4)

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 4 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО) (4)

Важно 20:09

Важно 4 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать