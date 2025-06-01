Затлерс: «Люди должны чувствовать, что государственная власть реагирует»

"Критика необходима в любой момент и всегда, ведь что означает критика? Указывает на твои слабые места, на твои ошибки. А государственная власть на это отвечает: "Да, спасибо, что вы это сказали, мы это исправим, мы это сделаем, а если мы не делали, то будем делать!" А не ковыряться с восточной границей. Ну нет таких решительных решений, когда быстро реагируют на критику людей".

"Даже если это мелочи, человек должен ощущать, что государственная власть реагирует", - считает Затлерс. А вот что он ответил на вопрос, как экс-президент оценивает так называемую "перезагрузку правительства" и ее результат:

"Видите ли, использовать слово "перезагрузка" не слишком-то умно. Что означает перезагрузка компьютера? Вы просто перезапускаете программу - вся память, файлы и процессор остаются здесь же. Аналогично произошло и в этом правительстве, и в некоторых других международных процессах, где говорят: "Мы перезагрузились!" Американцы с Россией перезагрузились в свое время. Да, перезагрузились, но со старыми файлами, старыми процессорами... И, как видим. от новых министров нет ни очень большой пользы, ни каких-либо убытков. Правительство так же серьезно, медленно, буднично продолжает работу".

Когда речь зашла о бюрократии, Затлерс сразу же заявил, что не стоит "браться за людей", то есть чиновников, а начинать надо "с отмены многих регулировок" и сократить число учреждений, не уволив ни одного работника.