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Заступничество экс-президента не помогло: монахинь не освободят от экзамена по латышскому языку

Редакция PRESS 1 февраля, 2025 13:04

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Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга незадолго до Рождества призывала сжалиться над проживающими в Риге 20 монахинями Св. Троице-Сергиева монастыря, которые являются гражданками России, и освободить их от экзамена по латышскому языку. Однако, как сообщает Kas Jauns Avīze, заступничество им не помогло.

Вайра Вике-Фрейберга в эфире телеканала Rīga TV24 заявила, что вступившие в силу 18 июля 2023 года поправки к Закону об иммиграции, согласно которым для статуса постоянного жителя ЕС российским гражданам нужно пройти проверку знаний латышского языка, негуманно отразились на судьбе проживающих в Латвии православных монахинь. 20 из 140 насельниц монастыря на ул. Кришьяня Барона в Риге до 15 июля должны явиться на экзамен, поскольку имеют российское гражданство.

Вайра Вике-Фрейберга сказала в эфире, что "из-за войны в Украине мы стали более требовательными и менее терпимыми". Она сослалась на то, что образ жизни сестер, как и их преклонный возраст (всем им за 70) существенно ограничивает их возможности освоить государственный язык: "Им нельзя выходить из монастыря, они больше ни с кем не контактируют, они вообще используют старославянский язык, а не современный русский. Однако они каждый день варят суп и раздают его беднякам здесь в Латвии все эти годы.  Думаю, что здесь нужна диспенсация (освобождение от подчинения какой-либо норме церковного закона), поскольку иначе нас могут упрекнуть в недостатке гуманизма, вмешательстве в религиозную жизнь. (...) Им в 74 года надо выучить латышский язык за шесть месяцев. По-моему, это негуманно. Я бы хотела обратиться к Сейму и правительству - мы опозоримся, если не предоставим диспенсацию этим 20 сестрам. Сходите хотя бы в этот монастырь и посмотрите, как живут сестры. Они не представляют угрозы безопасности Латвии и латвийской культуре. Это вопрос их свободы веры и невмешательства государства".

Вот что по этому поводу высказала старший эксперт отдела коммуникации и публичности программ Государственного агентства по развитию образования (прежнее название - Государственный центр содержания образования) Яна Вейнберга изданию Kas Jauns Avīze: "В распоряжении агентства нет информации о гражданстве и статусе в Латвии указанных лиц (православных монахинь). Эти вопросы - в компетенции Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), оно и информирует об обязанности пройти проверку знаний госязыка, чтобы согласно Закону об иммиграции претендовать на получение статуса постоянного жителя ЕС или получение постоянного ВНЖ.

Проверку знаний госязыка агентство организует для лиц, зарегистрировавшихся для ее прохождения. Объем знаний, льготы для проходящих проверку и категории лиц, подлежащих освобождению от нее, определяет Кабинет министров. Агентство не располагает информацией о предложениях по расширению круга лиц, подлежащих освобождению от проверки знаний госязыка".

Руководитель по общественным отношениям УДГМ Мадара Пуке пояснила, что "Закон об иммиграции не дает управлению права освобождать какую бы то ни было категорию лиц от доказательства знания государственного языка. Этот вопрос должен решать законодатель, то есть Сейм. УДГМ не располагает информацией о конфессиональной принадлежности или роде занятий обладателей постоянных ВНЖ".

Kas Jauns Avīze, кроме этого, упоминает о том, что в филиале Св.Троице-Сергиева монастыря - Спасо-Преображенской пустыни в Валгунде поминают за богослужением патриарха всея Руси Кирилла, известного как идеологического сторонника российской агрессии в Украине. В частности, в статье говорится о том, что 19 августа 2023 года Латвийское телевидение провело съемки богослужения в престольный праздник в пустыни - 3 сентября отснятый материал должен был выйти в эфир, но запись показана не была, так как за богослужением поминали патриарха Кирилла. В связи с этим Латвийское телевидение вообще прекратило сотрудничество с Латвийской православной церковью и до сих пор не транслирует православные богослужения.

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