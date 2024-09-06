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Засланные казачки: подробности задержания курьеров телефонных мошенников (3)

Редакция PRESS 6 сентября, 2024 11:20

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На протяжении последнего месяца Госполиция проводила масштабную спецоперацию по всей Латвии, целью которой было задержание лиц, связанных с телефонным мошенничеством, пишет LSM+.

Злоумышленники втирались в доверие к пожилым людям: представляясь полицейскими и запугивая жертв, что их родственники попали в аварию и им грозят серьезные последствия, они требовали передать им наличные, чтобы «решить вопрос». Такая схема в Риге, Латгалии и Курземе позволила мошенникам заполучить 407 450 евро. Полиции удалось задержать четырех курьеров — и вернуть часть похищенных денег.

На сайте полиции говорится, что к трем задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Чаще всего пострадавшими становились пожилые люди. Мошенники звонили и сообщали жертвам, что их родственники попали в ДТП, и им требуются деньги для реабилитации или ухода от ответственности. Злоeмышленники просили не класть трубку, и в это время домой к жертвам приезжают «курьеры», чтобы забрать деньги. В некоторых случаях сами жертвы предоставляли информацию о своем месте жительства.

В итоге жертвы мошенничества отдавали «курьерам» денежные сбережения — от 3500 до 50 тыс. евро. В Риге зафиксировано 24 таких эпизода, а сумма нанесенного ущерба составила 295 950 евро.

Такая же схема в конце августа «заработала» в Латгалии и Курземе. В Латгалии от жертв поступили 11 заявлений — люди потеряли около 95 тыс. евро. Также полиция получила заявления от двух лиепайчанок — у них украли 13 500 евро.

Оперативники установили личности «курьеров». 28 августа были задержаны двое из них — это оказались граждане Украины. При этом полиции удалось вернуть часть украденных денег. Еще один гражданин Украины был допрошен в качестве свидетеля.

На следующий день еще один человек был задержан еще один человек, связанный с мошенничеством в отношении лиепайчанок. Полиции удалось вернуть большую часть похищенных денег.

А третьего сентября полицейским удалось предотвратить попытку совершения такого же преступления в Риге, когда мошенник пытался выманить у жертвы сумму в 3 тыс. евро. Был задержан гражданин Украины.

У задержанных не было вида на жительство в Латвии — всем им были выданы визы для кратковременного въезда.

Полиция подчеркивает: ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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