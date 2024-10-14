Защита культурного наследия в час Х: что значит знак «голубой щит» на рижских домах

14 октября не случайно выбрано датой начала Недели ЮНЕСКО: именно в этот день в 1991 году Латвия была официально принята в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования и культуры (UNESCO, ЮНЕСКО), рассказала генеральный секретарь Национальной комиссии ЮНЕСКО в Латвии Байба Мольника.

«Каждый год, начиная с 2011-го, Неделю ЮНЕСКО в Латвии мы посвящаем одной из сфер деятельности организации. В последние же годы мы посвящаем эту неделю одной из конвенций. В частности, в прошлом году Неделя ЮНЕСКО была посвящена Конвенции об охране нематериального культурного наследия. А в этом году — Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, так называемой, Гаагской конвенции, принятая в 1954 году. Латвия подписала ее в 2003 году», — сообщила она.

Государства-участники Гаагской конвенции обязуются составить списки объектов охраняемого наследия и соответствующие планы действий, обозначить важные здания и памятники эмблемой Конвенции, а также создавать в армиях специальные подразделения, ответственные за сохранение культурного наследия.

Готовность к «часу Икс» в сфере сохранения культурного наследия в Латвии —одна из тем сегодняшней конференции, отметила Байба Мольника.

«Мы ожидаем, что коллеги из Объединенного штаба Национальных вооруженных сил расскажут о военно-гражданском сотрудничестве в этой сфере, насколько готовы работники культурных институций защищать памятники культуры и, как проходят учении в этом плане», — сказала она.

«Когда мы гуляем по улицам Риги, то иногда замечаем знак «Голубой щит» на домах. Не всем известно, что это знак связан с Гаагской конвенцией, он находится именно на объектах, которые имеют культурное значение и которые необходимо охранять в случае вооруженного конфликта. Таким образом мы побуждаем наше общество обратить особое внимание на эти здания. С одной стороны, заметить, что есть такой знак, а с другой — задуматься над тем, почему именно это здание отмечено таким знаком и осознать его культурное значение», — пояснила Мольника.