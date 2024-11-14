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Зарплаты членов правлений и советов публичных обществ капитала на время заморозят

Редакция PRESS 14 ноября, 2024 13:52

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Сейм в четверг принял в окончательном чтении поправки к закону "Об управлении долями капитала публичного лица и обществами капитала", которые предусматривают замораживание вознаграждения членов их правлений и советов на два года и более широкие полномочия Кабинета министров по определению и пересмотру размера вознаграждения.

Оппозиционный депутат Янис Витенбергс (Нацобъединение) в ходе дебатов по поправкам заявил, что они ничего не изменят. Он привел в пример руководителя авиакомпании "airBaltic" Мартина Гаусса, который в прошлом году заработал 830 000 евро. Поправки предусматривают замораживание прироста вознаграждения в пределах 2,6%, и в случае Гаусса это более 20 000 евро. Повышение на 2,6% возможно, если зарплата не повышалась в прошлом году, пояснил Витенбергс.

Также депутаты Нацобъединения подали предложение о том, что председатель правления может работать только в одном обществе капитала.

Оппозиционные депутаты в ходе дебатов подчеркнули, что необходимо менять всю систему правлений и советов госпредприятий, поскольку в настоящее время есть люди, которые занимают должности сразу в нескольких компаниях.

"Невозможно сосредоточиться и полноценно выполнять работу, если ты занимаешь должности сразу в нескольких советах и правлениях. Кроме того, здесь, вероятно, возникает конфликт интересов", - заявил депутат Нацобъединения Артур Бутанс.

Инициативу о замораживании вознаграждения членов правлений и советов предприятий с госкапиталом внес на рассмотрение президент Эдгар Ринкевич. В свою очередь премьер-министр Эвика Силиня внесла предложения, которые предусматривают более широкие полномочия Кабинета министров по выдвижению критериев для определения и пересмотра размера вознаграждения членов правлений и советов обществ капитала, а также коэффициентов, применяемых для определения максимального размера ежемесячного вознаграждения.

Законопроект о госбюджете на 2025 год, одобренный Сеймом в первом чтении, уже содержит требование о замораживании вознаграждения не только в полностью принадлежащих, но и контролируемых государством и самоуправлениями предприятиях и их дочерних компаниях. Также предусмотрено, что в тех предприятиях, где государству принадлежит менее 50% капитала, представитель государственного акционера должен голосовать на собрании акционеров против повышения зарплат членам правления и совета.

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