Зарплата, премии, отпуск, больничный: что нового в новом году?

Прирост – 40 евро

Что будет с зарплатами в 2025 году

Минимальная месячная заработная плата с 1 января 2025 года в Латвии увеличится с 700 евро до 740. Это предусмотрено правилами Кабинета министров - «Поправка к правилам Кабинета министров от 24 ноября 2015 года № 656 «О размере минимальной месячной заработной платы в обычное рабочее время и расчете минимальной часовой ставки».

Прирост – 40 евро в месяц на бумаге. Реально – будет зависеть от того, какие будут установлены не облагаемый налогом минимум и размер подоходного налога. Пока обсуждались следующие цифры:

- фиксированный необлагаемый минимум в размере 510 евро в месяц;

- необлагаемый минимум для пенсионеров вырастет с 500 до 1 000 евро в месяц;

- единая ставка налога в размере 25,5% для доходов до 105 300 евро в год (8 775 евро в месяц);

- 33% - для доходов свыше 8 775 евро в месяц.

Министр благосостояния Улдис АУГУЛИС обратил внимание, что в системе оплаты труда начинается эра, когда минимальная заработная плата будет определяться в процентах от средней заработной платы по стране...

V Минимум растёт

Начиная с 2014 года, когда в Латвии был введен евро, то есть за 11 лет, минимальная зарплата выросла на 420 евро - более чем в два раза. Звучит впечатляюще.

На самом деле надо учитывать ставки налогов, цены на продукты и товары первой необходимости, на коммунальные услуги, процент инфляции. Тем не менее посмотрим эволюцию минималки:

2014 год - 320 евро;

2015-й – 360 евро;

2016-й – 370 евро;

2017-й – 380 евро;

2018–2020 годы - 430 евро в месяц;

2021–2022 годы - 500 евро в месяц;

2023-й – 630 евро;

2024-й – 700 евро.

Обещают:

2025-й – 740 евро;

2026-й - 780 евро;

2027-й - 820 евро;

2028 год - 860 евро в месяц...

День зарплаты

Как выплачивается вознаграждение за труд?

Когда ждать зарплату? Давным-давно у трудового народа были два праздника каждый месяц – дни, когда выплачивали аванс и получку. В настоящее время практикуется выплата один раз в месяц. А как надо?

Закон «О труде» говорит, что работодатель обязан производить оплату за проделанную работу не реже, чем два раза в месяц. Но при обоюдном соглашении между работником и работодателем допускается норма выплаты – один раз в месяц.

Если же установленная система оплаты меняется, работодатель обязан не позднее, чем за 1 месяц, письменно информировать работников о введении нового порядка выплат или оплаты труда.

Известно, что порой работник не знает, сколько он получит за выполненную работу. Что говорит закон?

Какую информацию о заработанных деньгах имеет право знать работник? По требованию работника работодатель обязан:

* предоставить информацию о его заработной плате и произведенных обязательных платежах государственного социального страхования;

* выдать письменный расчет оплаты труда и объяснить его;

* выплатить работнику доплату - за дополнительную или сверхурочную работу, а также за работу в ночное время и в праздничные дни;

* выплатить премии, предусмотренные законом «О труде» и трудовым договором...

Отпуск, больничный...

Что такое средняя зарплата?

Средний заработок работодатель выплачивает, если работник находится в ежегодном оплачиваемом отпуске или дополнительном отпуске.

Также работодатель обязан выплатить работникам средний заработок в случае, если заключено аккордное соглашение (зарплата за аккордную работу или конкретный объем работ) и работники не работают на основании следующих оправдательных причин:

- по указанию работодателя проходят проверку здоровья;

- сдают кровь в лечебном учреждении, заранее сообщив об этом работодателю;

- принимают участие в организованном работодателем профессиональном обучении или мероприятии по повышению квалификации;

- из-за смерти супруга, родителей, ребенка или другого близкого члена семьи сотрудник не работал более 2 рабочих дней;

- при переселении на другое место жительства по инициативе работодателя: не более чем 1 рабочий день, если работник переселяется в пределах одного населенного пункта, и не более 2 рабочих дней, если переселяется в другой населенный пункт;

- на основании вызова является в справочное учреждение, суд, прокуратуру или принимает участие в заседании суда как присяжный;

- принимает участие в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия;

- не производит работу в праздничный день, который выпадает на установленный работнику рабочий день;

- находится в командировке.

Также понятие «средняя зарплата» используется при начислении государственных пособий жителям: по болезни, по безработице и т. д. - и рассчитывается по отдельной методике для каждой позиции...

Можно и доплатить

Виды вознаграждения за труд

Систему и порядок оплаты труда устанавливает закон «О труде» (Darba likums), а десятки правил Кабинета министров регулируют схему вознаграждения в различных сферах деятельности.

Оплата труда - это вознаграждение, которое работник регулярно получает за проведенную работу.

Законодательство предусматривает несколько видов оплаты труда и определенной проделанной работы:

* зарплата;

* доплата за дополнительную работу (размер устанавливает трудовое соглашение или коллективный договор);

* доплата за работу в особых условиях (размер устанавливает трудовое соглашение или коллективный договор);

* доплата за работу ночью (не менее 50% от установленной работнику часовой или дневной ставки или больше по обоюдному соглашению);

* доплата, установленная в трудовом соглашении или коллективном договоре;

* премия;

* доплата за сверхурочную работу или работу в праздничные дни (не менее 100% от установленной работнику часовой или дневной ставки или согласно обоюдному соглашению).

Если заключено генеральное соглашение, которое предусматривает в определенной отрасли минимальную зарплату, почасовую и дневную оплату более высокую, чем на государственном уровне, то оплата сверхурочных может быть ниже: но не менее 50% от установленной почасовой или дневной оплаты в отрасли, а в случае аккордной зарплаты - не менее 50% от установленной расценки на аккордную работу за проделанный объем работы.

Также по договоренности между работодателем и работником возможны другие виды вознаграждения...

(!) Больше информации - на домашней страничке Министерства благосостояния: www.lm.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА