Запрет на использование «умных» телефонов в школах может быть введен со следующего учебного года

Образовательные учреждения будут обязаны устанавливать правила и порядок использования технических средств в учебном и воспитательном процессе, а также для связи. Запрет может распространяться и на воспитанников дошкольных учреждений. Предложение внес оппозиционный депутат Чеслав Батня. Его поддержали несколько фракций Сейма, а также Профсоюз работников образования и науки Латвии и Ассоциация руководителей образовательных учреждений Латвии.

Комиссия договорилась завтра решить вопрос о продвижении проекта поправок на третье, окончательное чтение. В начале сентября Пилтенская основная школа уже приняла меры в этом направлении — с начала нового учебного года ученикам запрещено использовать мобильные телефоны в классах. Как отметила директор школы Эдите Дзирниеце в интервью порталу Jauns.lv, "это решение принесло необычайно хорошие результаты".

В докладе ЮНЕСКО "Технологии в образовании" страны призываются установить свои правила относительно того, как технологии используются в образовании, чтобы они не заменяли личное обучение, проводимое учителями. Авторы доклада призывают страны оценить, соответствуют ли технологии образовательным целям и обеспечивают ли они равные возможности для всех. В докладе также отмечается, что имеется мало убедительных доказательств добавленной стоимости цифровых технологий в образовании, поскольку технологии развиваются быстрее, чем их успевают оценить.

Использование мобильных телефонов на уроках запрещено в Нидерландах, Греции и Италии, а в Германии этот вопрос обсуждается.