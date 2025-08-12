«Заплатите за работу!» Перевозчики требуют компенсаций от правительства Латвии

Участники держали плакаты с надписями: «Заплатите за работу!», «Закрытие рейсов ничего не решит!», «Не лишайте людей единственной возможности добраться до работы и врачей!». Рядом с Кабмином установили шесть автобусных кресел, а мимо здания курсировали восемь автобусов и микроавтобусов с лозунгами против сокращения маршрутов.

По словам главы Ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениека, для сохранения сети маршрутов нужно выделить дополнительно 15 миллионов евро и пересмотреть долгосрочные контракты с перевозчиками. В противном случае, предупреждает он, некоторых компаний ждёт банкротство.

Министр сообщения Атис Швинка заявил, что в этом году на общественный транспорт уже выделено 52 миллиона евро и такая же сумма планируется в следующем. Он признал, что старые 10-летние контракты составлены плохо и не учитывают реального пассажиропотока. Министерство обещает внедрить цифровой учёт билетов и пассажиров, а также искать юридические способы изменить условия договоров.

Профсоюз транспортных работников «LAKRS» поддержал перевозчиков, отметив, что нынешние контракты не предусматривают адекватных ставок оплаты труда и социальных гарантий. По их мнению, выход один — увеличить госдотации или провести новые конкурсы на перевозки.

Ассоциация напоминает, что первые пересмотры цен по действующим контрактам возможны только через четыре года после их начала. До этого времени перевозчики обязаны работать по старым тарифам, несмотря на рост затрат. Минтранс отвечает, что внеплановая индексация невозможна по закону, но обещает искать решения в рамках выделенного бюджета.