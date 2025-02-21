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Замена министров не укрепит правительство: политолог

Редакция PRESS 21 февраля, 2025 18:40

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TV3

Кадровые изменения не укрепят правительство во главе с Эвикой Силиней («Новое Единство») и не улучшат его способность к сотрудничеству, заявила политолог Лелде Метла-Розентале в интервью Латвийскому радио, пишет LSM+.

Премьер Эвика Силиня требует отставки трех министров: Анды Чакши («Новое Единство»), Улдиса Аугулиса (Союз «зеленых» и крестьян и Каспара Бришкенса («Прогрессивные»), сообщает Латвийское телевидение.

Метла-Розентале отметила, что замена Бришкенса не является неожиданностью, поскольку его пригодность для этой должности обсуждалась уже некоторое время. Однако политолога интересует, почему в отставку собираются отправить Аугулиса и Чакшу, которые не были особо подвержены критике в правительстве.

При этом политолог отметила, что в данном случае речь идет «о личностях, а не о сотрудничестве».

По словам Метлы-Розентале, в хаотичном процессе выборов президента Банка Латвии персоны министров не сыграли никакой роли — это показало, что коалиция как механизм неспособна к сотрудничеству.

«Я не вижу сейчас сценария улучшения механизма сотрудничества [правительства]», — добавила политолог.

Однако принцип «справедливого распределения» был соблюден — от каждой политической силы «пожертвовано по одному человеку».

На вопрос о том, может ли замена министров укрепить коалицию и работу правительства, Метла-Розентале ответила отрицательно, добавив, что кандидатуры новых министров пока не известны. «Найти качественно лучшего министра еще сложнее. Если нам удастся найти министров получше, это может стать прорывом в отраслях сообщения, благосостояния образования», — сказала специалист.

Однако в целом это не меняет количество голосов коалиции в Сейме, поскольку она по-прежнему состоит из трех партий. «Если коалиция не будет расширена, ничего не изменится. Вопрос в том, как правительство будет улучшать взаимное сотрудничество, потому что у каждого [партнера по коалиции] есть свое видение, и здесь личности этих сфер были не единственным деструктивным элементом, который помешал согласовать главу банка», — заключила Метла-Розентале.

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