Не штрафуйте пассажира! ЦЗПП призывает ViVi к мягкому переходному периоду

По действующим правилам билет считается действительным только в том случае, если он зарегистрирован.

ЦЗПП призывает:

при входе в поезд регистрировать билет в валидаторе;

в электропоездах поднести QR-код к оптическому сенсору сбоку устройства;

не трясти билет и не менять резко расстояние до сенсора;

покупать билеты не позже чем за 5 минут до отправления;

если регистрация невозможна по техническим причинам — обратиться к кондуктору.

Министр экономики Викторс Валайнис напомнил, что новая система меняет привычки пассажиров, поэтому важно «давать простые и удобные решения». Директор ЦЗПП Зайга Лиепиня добавила, что пассажирам нужны максимально ясные инструкции: «Пока люди привыкают к правилам, Vivi могла бы ввести более мягкий период без строгих штрафов».

Если пассажир считает, что штраф был назначен неправомерно, он может обжаловать его в течение трёх месяцев.