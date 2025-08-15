Миллион на эмоции. Сколько Рига потратит на летние праздники

Звучит внушительно, и вопрос у горожан очевиден: а что Рига получает взамен? Мэр отвечает — главным образом эмоции. «Люди ждут таких событий. Когда их не было, это ощущалось как потеря», — отметил Кляйнбергс в интервью 360TV. По его словам, даже если какие-то самоуправления с меньшими бюджетами могут устроить зрелищнее, столица должна думать и о жителях, и о гостях.

Праздники мэр назвал своеобразной благодарностью рижанам. Финансовой отдачи от салютов и концертных площадок ждать не стоит, зато культурный эффект и ощущение города, который живёт и умеет радоваться, он считает не менее ценным.

Правда, за атмосферу придётся платить удобством. На время торжеств серьёзно ограничено движение: набережная 11 ноября закрыта для транспорта, выехать из Вецриги тоже не получится. Но есть и бонус — бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатные стоянки «Rīgas satiksme».

Программу мероприятий и практическую информацию можно найти на официальном сайте городского праздника.