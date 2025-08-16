Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рабочих мест все больше, почему жалуются работодатели?

16 августа, 2025

0 комментариев

Во втором квартале 2025 года уровень безработицы в Латвии снизился до 6,7%. По сравнению с началом года этот показатель уменьшился на 0,7 процентного пункта, а общее число безработных сократилось до 63,7 тысячи человек. Для жителей это вроде бы хороший сигнал: работы стало больше, и найти её сейчас проще, чем год назад.

Однако оптимизм портят детали. Экономическое министерство прямо признаёт: рынок труда сталкивается с ограниченным предложением рабочей силы, демографическим давлением и несоответствием навыков требованиям работодателей. Иными словами, формально безработица снижается, но многие вакансии так и остаются незаполненными.

За прошедший год число занятых выросло примерно на 6900 человек, а уровень занятости достиг 64,9% — лучший результат с 2020 года. В статистику теперь включаются жители в возрасте от 15 до 74 лет, что делает картину шире. Но расширение базы не отменяет главной проблемы: работодатели ищут людей с конкретными навыками, а на рынке  нужных им специалистов недостаточно.

Сезонные факторы и оживление в строительстве и промышленности помогли временно улучшить показатели, но долгосрочно тренд не так однозначен. Для работников это создаёт противоречивую ситуацию. С одной стороны, шансов трудоустроиться больше. С другой — если квалификация не совпадает с запросами, перспективы остаются туманными.

Для жителей страны всё это означает простую вещь: «работа есть» не равно «работа есть для меня». Кто готов учиться новому и переквалифицироваться, сможет воспользоваться шансом. А для тех, кто рассчитывает выйти на рынок труда без дополнительных усилий, позитивная статистика может так и остаться чужой цифрой в отчёте.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

