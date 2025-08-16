Рабочих мест все больше, почему жалуются работодатели?

Однако оптимизм портят детали. Экономическое министерство прямо признаёт: рынок труда сталкивается с ограниченным предложением рабочей силы, демографическим давлением и несоответствием навыков требованиям работодателей. Иными словами, формально безработица снижается, но многие вакансии так и остаются незаполненными.

За прошедший год число занятых выросло примерно на 6900 человек, а уровень занятости достиг 64,9% — лучший результат с 2020 года. В статистику теперь включаются жители в возрасте от 15 до 74 лет, что делает картину шире. Но расширение базы не отменяет главной проблемы: работодатели ищут людей с конкретными навыками, а на рынке нужных им специалистов недостаточно.

Сезонные факторы и оживление в строительстве и промышленности помогли временно улучшить показатели, но долгосрочно тренд не так однозначен. Для работников это создаёт противоречивую ситуацию. С одной стороны, шансов трудоустроиться больше. С другой — если квалификация не совпадает с запросами, перспективы остаются туманными.

Для жителей страны всё это означает простую вещь: «работа есть» не равно «работа есть для меня». Кто готов учиться новому и переквалифицироваться, сможет воспользоваться шансом. А для тех, кто рассчитывает выйти на рынок труда без дополнительных усилий, позитивная статистика может так и остаться чужой цифрой в отчёте.