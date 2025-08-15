Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Отчуждение земли будет справедливым: министр уверен, что жители понимают угрозы безопасности

15 августа, 2025

LETA

Министр обороны Андрис Спрудс (P) в четверг, встречаясь с жителями Краславского края, пообещал справедливую компенсацию владельцам приграничных земель, которые будут необходимы для нужд государственной безопасности.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве обороны, информируя о положениях закона о создании противомобильной инфраструктуры, Спрудс отметил, что с каждым владельцем земли будут вести индивидуальные переговоры о необходимости отчуждения его участка. Имущество будет оценено справедливо, и компенсация за отчуждение также будет справедливой.

Министр выразил уверенность, что жители понимают угрозы, с которыми сталкивается государство, и необходимость укрепления безопасности, поэтому он рассчитывает на конструктивный диалог. Всего для нужд безопасности планируется изъять около 2000 гектаров приграничных земель, что составляет 0,15% территории приграничной зоны Латвии.

Как уже сообщалось, 17 июня Кабинет министров одобрил проект закона о создании противомобильной инфраструктуры, цель которого — ускорить военное укрепление восточной границы Латвии. Закон ещё должен быть принят парламентом.

С марта 2024 года Национальные вооружённые силы проводят укрепление восточной границы Латвии. Цель сооружения оборонительных объектов — сдержать, остановить и при необходимости ликвидировать агрессора. В первую очередь создаются склады с противомобильными материалами вблизи важнейших транспортных артерий, а также усиливается существующая инфраструктура Государственной погранохраны.

В Латгалии, у границы с Россией и Белоруссией, размещены инженерные ресурсы, включающие десятки тысяч элементов противомобильных конструкций — бетонные блоки, «драконьи зубы», противотанковые ежи и другие укрепления, произведённые на предприятиях Латвии. Такие же склады будут созданы и в Видземе.

На уже закрытых пограничных переходах и контрольно-пропускных пунктах проведена их блокировка с установкой противомобильных сооружений. Также перекрываются приграничные дороги и лесные просеки, чтобы ограничить движение транспорта в этих зонах. Продолжается обследование 400-километрового участка границы с Россией и Белоруссией и планирование установки заграждений.

В этом году на военное укрепление восточной границы Латвии выделено 45 миллионов евро.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

