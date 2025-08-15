Отчуждение земли будет справедливым: министр уверен, что жители понимают угрозы безопасности

Как сообщили агентству LETA в Министерстве обороны, информируя о положениях закона о создании противомобильной инфраструктуры, Спрудс отметил, что с каждым владельцем земли будут вести индивидуальные переговоры о необходимости отчуждения его участка. Имущество будет оценено справедливо, и компенсация за отчуждение также будет справедливой.

Министр выразил уверенность, что жители понимают угрозы, с которыми сталкивается государство, и необходимость укрепления безопасности, поэтому он рассчитывает на конструктивный диалог. Всего для нужд безопасности планируется изъять около 2000 гектаров приграничных земель, что составляет 0,15% территории приграничной зоны Латвии.

Как уже сообщалось, 17 июня Кабинет министров одобрил проект закона о создании противомобильной инфраструктуры, цель которого — ускорить военное укрепление восточной границы Латвии. Закон ещё должен быть принят парламентом.

С марта 2024 года Национальные вооружённые силы проводят укрепление восточной границы Латвии. Цель сооружения оборонительных объектов — сдержать, остановить и при необходимости ликвидировать агрессора. В первую очередь создаются склады с противомобильными материалами вблизи важнейших транспортных артерий, а также усиливается существующая инфраструктура Государственной погранохраны.

В Латгалии, у границы с Россией и Белоруссией, размещены инженерные ресурсы, включающие десятки тысяч элементов противомобильных конструкций — бетонные блоки, «драконьи зубы», противотанковые ежи и другие укрепления, произведённые на предприятиях Латвии. Такие же склады будут созданы и в Видземе.

На уже закрытых пограничных переходах и контрольно-пропускных пунктах проведена их блокировка с установкой противомобильных сооружений. Также перекрываются приграничные дороги и лесные просеки, чтобы ограничить движение транспорта в этих зонах. Продолжается обследование 400-километрового участка границы с Россией и Белоруссией и планирование установки заграждений.

В этом году на военное укрепление восточной границы Латвии выделено 45 миллионов евро.