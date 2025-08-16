«Антисемитизм вышел из-под контроля»: в Берлине сорвали открытие израильского ресторана

Открытие израильского ресторана "Гила и Нэнси" в Берлине снова пришлось отложить. Владельцы хотели открыть свое новое заведение в центре города еще четыре недели назад (18 июля), но антиизраильские протесты сделали это невозможным.



В среду вечером напротив ресторана, расположенного прямо на площади Жандарменмаркт, прошла пропалестинская демонстрация. К протесту призывали несколько организаций, в том числе антиизраильское движение бойкота "BDS" ("Бойкот, отчуждение и санкции"), которое Федеральное ведомство по защите конституции отнесло к подозреваемым экстремистским организациям. Около 50 человек приняли участие в вечерней акции протеста.

По данным газеты Bild, почти 200 протестующих собрались на Мохренштрассе с 7 часов вечера под лозунгом "Мы - группа против сионистов, евреев, израильтян и квиров. Мы протестуем против открытия ресторана "Гила и Нэнси" в Берлине". Акция сопровождалась скандированием "Свободу Палестине!"

Владельцы ресторана отменили мероприятие по случаю открытия. Консультант по связям с общественностью не захотел подтвердить информацию газеты Tagesspiegel о том, что открытие снова отложили из-за демонстрации. Он рассказал о технических проблемах на кухне.

Берлинский политик от СвДП Андреас Шрайнер выступил с критикой на сервисе коротких сообщений X: "Антисемитизм в Берлине вышел из-под контроля". "Я требую, чтобы бургомистр Берлина Кай Вегнер и его Сенат восстановили порядок", - требует Шрайнер.

В тот же день произошел еще один предполагаемый антисемитский инцидент. Четыре израильтянки по дороге домой после митинга подверглись оскорблениям и нападкам со стороны уже знакомых им активистов и активиста из антиизраильской среды.

По словам женщин, они работают в Берлине. По данным газеты Tagesspiegel, которая поговорила с очевидцами, они провели вечер на улице, попивая вино перед другим рестораном. Они разговаривали на иврите. После того как антиизраильские активисты поняли это, они, как говорят, громко оскорбили женщин, назвав их расистками ("Вы - расистки!"). Они также выкрикивали лозунги "К черту Израиль!" и "Все назад в Европу!" Нам место происшествия прибыли полицейские, чтобы урегулировать ситуацию.

Ресторан "Гила и Нэнси" и его материнская компания в Тель-Авиве имеют репутацию дружелюбного, космополитичного и либерального заведения, пишет журналист и управляющий директор лоббистской организации Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) Торстен Алслебен на сайте X.

До июля владелец магазина Шахар Сегал был представителем израильско-американской организации Gaza Humanitarian Foundation (GHF). С мая 2025 года он занимается распределением продовольствия среди жителей распределительных центров в секторе Газа. Фонд также подвергается критике за неоднократные случаи гибели людей и перестрелки в районе, прилегающем к распределительным центрам.

По данным Times of Israel, Сигал подчеркнул в Instagram, когда в июле прекратил свое участие в GHF, что его работа "всегда была продиктована желанием" поддержать "тех, кто пострадал от войны".