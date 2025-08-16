Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Антисемитизм вышел из-под контроля»: в Берлине сорвали открытие израильского ресторана

Euronews 16 августа, 2025 09:24

Мир 0 комментариев

В столице Германии прошла очередная акция протеста против нового израильского ресторана. Берлинские политики, такие как Андреас Шрайнер (СвДП), призывают правящего мэра "навести порядок". Антисемитизм в Берлине "вышел из-под контроля", утверждают они.

Открытие израильского ресторана "Гила и Нэнси" в Берлине снова пришлось отложить. Владельцы хотели открыть свое новое заведение в центре города еще четыре недели назад (18 июля), но антиизраильские протесты сделали это невозможным.
 
В среду вечером напротив ресторана, расположенного прямо на площади Жандарменмаркт, прошла пропалестинская демонстрация. К протесту призывали несколько организаций, в том числе антиизраильское движение бойкота "BDS" ("Бойкот, отчуждение и санкции"), которое Федеральное ведомство по защите конституции отнесло к подозреваемым экстремистским организациям. Около 50 человек приняли участие в вечерней акции протеста.

По данным газеты Bild, почти 200 протестующих собрались на Мохренштрассе с 7 часов вечера под лозунгом "Мы - группа против сионистов, евреев, израильтян и квиров. Мы протестуем против открытия ресторана "Гила и Нэнси" в Берлине". Акция сопровождалась скандированием "Свободу Палестине!"

Владельцы ресторана отменили мероприятие по случаю открытия. Консультант по связям с общественностью не захотел подтвердить информацию газеты Tagesspiegel о том, что открытие снова отложили из-за демонстрации. Он рассказал о технических проблемах на кухне.

Берлинский политик от СвДП Андреас Шрайнер выступил с критикой на сервисе коротких сообщений X: "Антисемитизм в Берлине вышел из-под контроля". "Я требую, чтобы бургомистр Берлина Кай Вегнер и его Сенат восстановили порядок", - требует Шрайнер.

В тот же день произошел еще один предполагаемый антисемитский инцидент. Четыре израильтянки по дороге домой после митинга подверглись оскорблениям и нападкам со стороны уже знакомых им активистов и активиста из антиизраильской среды.

По словам женщин, они работают в Берлине. По данным газеты Tagesspiegel, которая поговорила с очевидцами, они провели вечер на улице, попивая вино перед другим рестораном. Они разговаривали на иврите. После того как антиизраильские активисты поняли это, они, как говорят, громко оскорбили женщин, назвав их расистками ("Вы - расистки!"). Они также выкрикивали лозунги "К черту Израиль!" и "Все назад в Европу!" Нам место происшествия прибыли полицейские, чтобы урегулировать ситуацию.

Ресторан "Гила и Нэнси" и его материнская компания в Тель-Авиве имеют репутацию дружелюбного, космополитичного и либерального заведения, пишет журналист и управляющий директор лоббистской организации Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) Торстен Алслебен на сайте X.

До июля владелец магазина Шахар Сегал был представителем израильско-американской организации Gaza Humanitarian Foundation (GHF). С мая 2025 года он занимается распределением продовольствия среди жителей распределительных центров в секторе Газа. Фонд также подвергается критике за неоднократные случаи гибели людей и перестрелки в районе, прилегающем к распределительным центрам.

По данным Times of Israel, Сигал подчеркнул в Instagram, когда в июле прекратил свое участие в GHF, что его работа "всегда была продиктована желанием" поддержать "тех, кто пострадал от войны".

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

