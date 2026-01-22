Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 22. Января Завтра: Austris
Доступность

Закон, которому 200 лет, дал сбой: физики нашли лазейку

Редакция PRESS 22 января, 2026 14:18

Наука 0 комментариев

Один из самых фундаментальных законов физики оказался не таким уж универсальным.

Физики показали: правило, которое почти 200 лет считалось абсолютным пределом эффективности любых двигателей, перестаёт работать на атомном уровне. Там, где всё решают квантовые эффекты, привычные ограничения неожиданно дают трещину.

Речь идёт о принципе Карно — он утверждает, что никакой тепловой двигатель не может быть эффективнее определённого предела, зависящего только от разницы температур. Этот закон лежит в основе всей классической термодинамики — от паровых машин до современных турбин.

Однако при работе с объектами размером в несколько атомов ситуация меняется. Учёные выяснили, что в крошечных квантовых системах дополнительную «энергию» могут давать не только тепло, но и особые связи между частицами — так называемые квантовые корреляции.

Оказалось, что такие мини-двигатели способны превращать в полезную работу не только тепловую энергию, но и сами эти связи между частицами. В результате они могут выдавать больше работы, чем разрешает классическая теория, и формально превышать предел, установленный почти два века назад.

Важно: речь не идёт о нарушении законов природы в привычном смысле. Скорее — о том, что старые формулы были выведены для больших машин и просто не учитывали поведение материи на атомном уровне.

Учёные считают, что это открытие может ускорить развитие ультра-малых двигателей — настолько крошечных, что их размеры будут сравнимы с отдельными атомами. Такие системы в будущем могут использоваться в нанотехнологиях, медицине и при работе с материалами на уровне отдельных частиц.

Иногда фундаментальные законы не ломаются. Они просто оказываются неполными.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии
Важно

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги
Важно

Случайно зашли, а там… Ланга выпивает с мэром Риги (7)

Их не стоит жалеть: Мамыкин предложил ударить по Латвии «Орешником»
Важно

Их не стоит жалеть: Мамыкин предложил ударить по Латвии «Орешником»

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Мы у России в «списке для наказания»: командующий НВС Латвии

Важно 15:42

Важно 0 комментариев

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что Россия рассматривает Латвию как одну из стран, на которые можно оказывать давление, и относит её в свой "список для наказания". При этом он подчеркнул, что возможный удар по НАТО не предрешён и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, какие превентивные шаги предпримут сами государства Альянса.

Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс отметил, что Россия рассматривает Латвию как одну из стран, на которые можно оказывать давление, и относит её в свой "список для наказания". При этом он подчеркнул, что возможный удар по НАТО не предрешён и будет зависеть от целого ряда обстоятельств, в том числе от того, какие превентивные шаги предпримут сами государства Альянса.

Читать
Загрузка

«Он может не дожить до конца своего срока»: эксперт о том, можно ли пережить Трампа?

Мнения 15:38

Мнения 0 комментариев

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дистанцироваться от этого хаоса. Точнее – чтобы у нас не было никаких проблем в отношениях с США. Мы достаточно малы, достаточно уязвимы. Если Россия вторгнется на территорию страны НАТО, это будет большая проблема не только для нас, но и для Соединенных Штатов. И никто этого не хочет", - заявил в интервью "Неаткариге" ведущий научный сотрудник Центра безопасности, исследований и инноваций Том Ростокс.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дистанцироваться от этого хаоса. Точнее – чтобы у нас не было никаких проблем в отношениях с США. Мы достаточно малы, достаточно уязвимы. Если Россия вторгнется на территорию страны НАТО, это будет большая проблема не только для нас, но и для Соединенных Штатов. И никто этого не хочет", - заявил в интервью "Неаткариге" ведущий научный сотрудник Центра безопасности, исследований и инноваций Том Ростокс.

Читать

Одет был небогато: из кафе в «Ориго» вытолкали мужчину, купившего себе чашку кофе

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

-Уважаемые предприниматели, сотрудники и все остальные! Сегодня нам пришлось пережить поистине болезненный и душераздирающий опыт! - диковатую историю описывает pietiek.com.

-Уважаемые предприниматели, сотрудники и все остальные! Сегодня нам пришлось пережить поистине болезненный и душераздирающий опыт! - диковатую историю описывает pietiek.com.

Читать

Путин готов заплатить Совету мира миллиард долларов — но из замороженных США активов

Важно 15:17

Важно 0 комментариев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Совету мира, созданному как один из органов управления Газой, один миллиард долларов из заблокированных в США активов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Совету мира, созданному как один из органов управления Газой, один миллиард долларов из заблокированных в США активов.

Читать

Сигналы уже есть: Силиня готова вбухать ещё денег в airBaltic

Важно 15:15

Важно 0 комментариев

Дополнительное вложение государственных средств в национальную авиакомпанию airBaltic не исключено, признала в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» премьер-министр Эвика Силиня (JV).

Дополнительное вложение государственных средств в национальную авиакомпанию airBaltic не исключено, признала в четверг в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā» премьер-министр Эвика Силиня (JV).

Читать

Как торговля лягушками помогла смертельному грибку захватить весь мир

Животные 15:05

Животные 0 комментариев

Звучит как экзотическая деталь из старого отчёта. Но именно она могла запустить глобальную катастрофу.

Звучит как экзотическая деталь из старого отчёта. Но именно она могла запустить глобальную катастрофу.

Читать

Местами снег, местами — прояснения: погода на пятницу

Новости Латвии 14:55

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу в Латвии будет преимущественно облачно, воздух станет немного прохладнее, прогнозируют синоптики.

В пятницу в Латвии будет преимущественно облачно, воздух станет немного прохладнее, прогнозируют синоптики.

Читать