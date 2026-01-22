Закон, которому 200 лет, дал сбой: физики нашли лазейку

Физики показали: правило, которое почти 200 лет считалось абсолютным пределом эффективности любых двигателей, перестаёт работать на атомном уровне. Там, где всё решают квантовые эффекты, привычные ограничения неожиданно дают трещину.

Речь идёт о принципе Карно — он утверждает, что никакой тепловой двигатель не может быть эффективнее определённого предела, зависящего только от разницы температур. Этот закон лежит в основе всей классической термодинамики — от паровых машин до современных турбин.

Однако при работе с объектами размером в несколько атомов ситуация меняется. Учёные выяснили, что в крошечных квантовых системах дополнительную «энергию» могут давать не только тепло, но и особые связи между частицами — так называемые квантовые корреляции.

Оказалось, что такие мини-двигатели способны превращать в полезную работу не только тепловую энергию, но и сами эти связи между частицами. В результате они могут выдавать больше работы, чем разрешает классическая теория, и формально превышать предел, установленный почти два века назад.

Важно: речь не идёт о нарушении законов природы в привычном смысле. Скорее — о том, что старые формулы были выведены для больших машин и просто не учитывали поведение материи на атомном уровне.

Учёные считают, что это открытие может ускорить развитие ультра-малых двигателей — настолько крошечных, что их размеры будут сравнимы с отдельными атомами. Такие системы в будущем могут использоваться в нанотехнологиях, медицине и при работе с материалами на уровне отдельных частиц.

Иногда фундаментальные законы не ломаются. Они просто оказываются неполными.