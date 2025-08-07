Загадка: как столкнулись поезд и дрезина на Центральном вокзале Риги?

Представители LDz на вопрос о причинах инцидента ответили, что продолжается выяснение обстоятельств происшествия и оценка объема повреждений. На месте работают представители Государственной полиции, Государственной железнодорожной технической инспекции, LDz и других ответственных служб.

Представители PV также сообщили, что расследование обстоятельств происшествия и возможных причин проведут компетентные учреждения, и компания обеспечит полное сотрудничество с ними.

В PV сообщили, что столкновение произошло в момент, когда поезд только начал движение. На этом участке максимально допустимая скорость составляет 25 километров в час.

Во время происшествия в поезде находились 92 пассажира, никто из них не пострадал. Эвакуация пассажиров прошла успешно - все были пересажены в резервный поезд, а кондукторы информировали пассажиров о дальнейших действиях.

Поврежденный электропоезд в настоящее время не может использоваться для пассажирских перевозок - он будет направлен на техническую проверку и ремонт.

Как сообщалось, столкновение поезда, следовавшего по маршруту Рига-Огре, и дрезины LDz произошло в 14:10.

В LDz ранее сообщили, что в результате столкновения дрезина сошла с рельсов, а электропоезд был поврежден.

На время ликвидации последствий аварии ожидаются задержки поездов на направлении в Айзкраукле, в связи с чем PV призывает пассажиров следить за актуальной информацией на сайте "Vivi", в мобильном приложении или обращаться по круглосуточному бесплатному телефону центра обслуживания клиентов 8760.