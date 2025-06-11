В то же время 42% респондентов указали, что задержки их не волнуют (24% — «определённо нет», 18% — «скорее нет»). Около 9% признались, что не осведомлены о ситуации, а ещё 8% затруднились с ответом.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство современной железнодорожной магистрали, соединяющей страны Балтии с остальной Европой. Общая стоимость строительства основной трассы в Латвии оценивается примерно в 9 миллиардов евро, при этом финансирование осуществляется за счёт средств Европейского союза и государственного бюджета. В последние годы реализация проекта столкнулась с рядом вызовов, скандалов и отставок в руководстве компании. Одновременно пришлось изменить проектную документацию и решать вопросы нехватки финансирования. В апреле 2024 года стало известно о пересмотре графика строительства, в том числе основных участков в Риге и за её пределами.