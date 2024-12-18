Задержан подозреваемый в убийстве генерала Кириллова

Утром в среду, 18 декабря, Следственный комитет РФ и ФСБ отчитались о задержании подозревамого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова. Кириллов вместе со своим помощником погибли в результате взрыва около дома генерала.

Вскоре ФСБ распространило видео допроса подозреваемого.

На нем мужчина рассказывает, что приехал в Москву «по заданию украинских спецслужб». Вскоре он купил самокат, а через несколько месяцев к нему «приехали вещи для бомбы». После изготовления бомбы устройство было установлена у дома генерала, а когда Кириллов вышел из подъезда, подозреваемый нажал кнопку.

Мужчина говорит, что он сделал это, потому что ему предлагали «100 тысяч долларов и европейский паспорт».

Ранее источник в Службе безопасности Украины рассказал Би-би-си, что убийство генерала было ее спецоперацией.

ФСБ и СК РФ сообщили, что подозреваемый для наблюдения за домом Кириллова арендовал машину каршэринга и установил в ней Wi-Fi и видеокамеру. Он транслировал происходящее организаторам в украинский Днепр. «После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ [самодельное взрывное устройство] было дистанционно приведено им в действие», — говорится в заявлении ФСБ.

По факту убийства Кириллова и его помощника было возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ), убийстве (ч. 2 ст. 105), незаконном хранении и изготовлении взрывного устройства (ч. 1 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1). Подозреваемого доставили в СК РФ. По совокупности преступлений ему может грозить срок вплоть до пожизненного.