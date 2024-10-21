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Зачем ВМФ Германии взял под надзор акваторию Балтийского моря

© Deutsche Welle 21 октября, 2024 18:21

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Мониторинг ситуации в Балтийском море - главная задача нового военного центра в портовом городе Росток на востоке Германии. На открытии CTF Baltic выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Его слова приводит издание Deutsche Welle.

Мониторинг за акваторией Балтийского моря отныне будет осуществляться из восточногерманского портового города Росток. 21 октября министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) официально открыл здесь региональную тактическую штаб-квартиру ВМФ Германии - CTF Baltic (Commander Task Force Baltic).

Балтийское море считается одним из важнейших инфраструктурных, экономических, торговых и военных плацдармов на севере Европы. Здесь построены огромные ветропарки, проложены тысячи километров различных кабелей и трубопроводов, работают десятки портов. Теперь ответственность за ситуацию в этом регионе взяла на себя Германия, имеющая из всех прибрежных западных стран - и после вступления в НАТО Финляндии и Швеции - самый крупный военный флот в этой акватории, самый большой опыт, экспертизу и возможности ведения морского боя.

Писториус: "Россия размывает границы между войной и миром"

Балтийское море, заявил Писториус, это "стратегический регион, имеющий большое геополитическое значение", в том числе для обеспечения энергетической безопасности многих стран Европы.

А угрожает этой безопасности, констатировал министр, Россия, "агрессивные действия" которой проявляются различным образом, в частности, в виде гибридных атак. Такие атаки, считает Писториус, "призваны размыть границы между войной и миром и преследуют цель дестабилизировать европейскую систему безопасности, подорвать доверие и расширить сферу своего влияния". 

"Мы уже давно не находимся в состоянии мира, - считает и эксперт по вопросам безопасности Боннского университета Мориц Браке (Moritz Brake). - Пусть с правовой точки зрения, это еще мир, но мы - свидетели ситуации, в которой брошенный мировому порядку вызов перестал быть абстрактным явлением, это происходит в реальности. Россия принимает различные меры, совершает акты диверсии, шпионит, готовит плацдармы, использует различные средства с тем, чтобы нанести ущерб Германии и другим странам Европы".

Сбор и систематизация информации о происходящем в этой акватории позволит, по его словам, "более оптимально обеспечивать защиту (критически важной инфраструктуры. - Ред.) и более целенаправленно использовать имеющиеся в распоряжении военные силы".

CTF Baltic: два адмирала и 180 штабных офицеров

Новая штаб-квартира, расположенная на территории местного военного гарнизона бундесвера "Hanse-Kaserne", находится под командованием ВМФ ФРГ. Основная задача - круглосуточный мониторинг всего происходящего и координация действий союзников по НАТО в акватории Балтийского моря, а также планирование совместных учений и управление ими.

CTF Baltic считается национальным военным центром с участием военнослужащих других стран. Командует им немецкий адмирал Штефан Хайш (Stephan Haisch), заместитель - польский адмирал, начальник штаба - шведский офицер. Каждые четыре года предусмотрена ротация командования центром с Польшей и Швецией.

В настоящее время в CTF Baltic заняты 180 военнослужащих. В основном это солдаты бундесвера, 60 офицеров  прикомандированы из армий 11 других государств: Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Швеции. В кризисной ситуации или в военное время персонал штаб-квартиры может быть увеличен до 240 военнослужащих.

 

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