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Зачем в Латвии солят дороги и кто на этом зарабатывает: житейское

«Вести» 2 января, 2025 14:41

Новости Латвии 0 комментариев

Из года в год, как только наступает зима, латвийцы задаются вопросом: неужели нет другого способа борьбы с гололедом, кроме соли? Неужели этому реагенту нет альтернативы? Тем более что продукт дорожает и дорожает...

Впервые обрабатывать зимние дороги солью (или, как ее называют, хлоридом натрия) начали в Америке – в далеком 1950 году. Латвийские технократы уверяют, что и по сегодняшний день это реагент номер один.

По мнению преподавателей инженерно-строительного факультета РТУ, ничего лучше в мире не придумано – для борьбы с гололедом соль применяют в большинстве стран мира. Того же мнения придерживаются представители предприятия Latvijas autoceLu uzturEtAjs, отвечающего за уборку магистралей.

По их словам, никто в мире не говорит об изменении технологии уборки улиц, скорее о том, как эффективнее использовать соль. Потому что это средство удобно во всех отношениях: налицо баланс между расходами и доступностью. При температуре воздуха до –10 градусов в Латвии используют на асфальтовых покрытиях соль, ниже 10 градусов – смесь соли и песка…

Как можно меньше и точечно

Однако есть и другая точка зрения. Член правления общественной организации PilsEta cilvEkiem Армандс БУМАНИС уверен, что соль нужно использовать как можно меньше - и точечно.

- Соль как реагент работает только при температуре около нуля, в мороз она бесполезна, - говорит он. - В результате ее неправильного использования на дорогах появляется соленая снегомасса, которая очень негативно действует и на обувь, и на лапы домашних животных, и на состояние самих дорог: повышается риск образования ям. На наш взгляд, нужно в первую очередь просто убирать снег. И только когда он убран, то в местах большого скопления людей, где могут образовываться скользкие участки, можно посыпать солью…

А соль всё дорожает

Аргумент, что соль используют по причине дешевизны, сегодня тоже не работает. Латвия отказалась от покупки соли у долголетних и надежных поставщиков из Белоруссии. Теперь ее получают с Ближнего Востока и Африки - через посредников.

Чем это заканчивается, не так давно рассказала передача LTV De facto. Латвийская государственная компания, занимающаяся уборкой от снега дорог, приобрела соль еще весной - 33 тысячи тонн за 2 миллиона евро. Примерно половина прибыла из Марокко, вторая - из Египта.

Последнюю партию заказчики отказались брать: уровень влажности оказался превышен вдвое. А это не годится по двум причинам. Чем выше влажность, тем продукт тяжелее, а значит, приходится платить за воду. Кроме того, это хуже для уборки дорог: на магистрали попадает неподходящая концентрация. А это чревато уже для водителей.

Однако же самое удивительное было потом. Недостающую соль латвийский заказчик решил приобрести через литовских посредников. Результаты проб, по данным De facto, показали, что влажность в ней была еще выше! Однако на этот раз у покупателей возражений не было...

Смотрим на эстонцев, шведов, финнов

А как убирают дороги в других странах? Например, в тех, где климатические условия схожи с нашими?
И тут выясняется, что чиновники и преподаватели лукавят, когда уверяют, что ничего лучше соли для борьбы с гололедом не придумано.

В Эстонии, например, соль запрещено использовать и на магистралях, и на тротуарах - те после механической очистки от снега посыпают песком или гранитной крошкой.

В Швеции тротуары также посыпают гранитной крошкой, а на дорогах внедрили метод, который придумал ученый Торгейр ВАА. Мелкий песок в пропорции 7 к 3 смешивают с горячей водой при температуре 90-95 градусов и разбрызгивают на улицах. Горячий песок вплавляется в снег и делает поверхность шероховатой. Такой обработки хватает на 3-7 дней.

В Финляндии дороги делятся по качеству обслуживания на три категории. Дороги высшей категории убирают от снега и обрабатывают солью, второй и третьей – второстепенные и проселочные, на которых есть снег, - посыпают гранитной крошкой: это дает лучшее сцепление колес, чем песок. Гранитной крошкой посыпают и самые сложные участки дорог – въезды на мосты, примыкания дорог, перекрестки – те места, где происходит изменение скорости и перестроение машин.

В Берлине также в основном отказались от соли – и на тротуарах, и на магистралях. Ее оставили лишь на самых опасных участках дорог, в остальных местах – гравий и каменная крошка.

В самой Америке тоже переходят на другие реагенты. Например, на хлорид магния. Хотя у него тоже есть побочный эффект: вызывает коррозию металлов...

И старинные кирпичи не выдерживают

Почему же в мире настойчиво ищут альтернативу соли и при возможности отказываются от нее?

Там давно поняли, какой вред она оказывает на окружающую среду, на животных и людей. У братьев меньших после прогулок по обработанным солью дорогам болят лапы; хорошую кожаную обувь после солевых дорог зачастую просто не спасти – сплошной белый налет, не поддающийся очистке.

Губительна соль и для деревьев. Еще в 1990-е ваш автор представил общественности выкладки главного садовника Риги о том, что на центральных бульварах города погибли молодые деревца – из-за обильного применения соли. Глава дорожной организации подал на автора и на газету «Ригас Балсс» в суд – с требованием извиниться и дать опровержение. В суд пришел и главный садовник, который с цифрами и фактами доказал свою правоту и правоту газеты...

Из-за обильного применения соли разрушаются фундаменты исторических зданий, в их числе и Домского собора.

- Старинные кирпичи под многолетним воздействием соли превращаются в пыль, - рассказывает доктор инженерных наук из Рижского технического университета Инта ВИТИНЯ. - Мы часто работаем в подвалах исторических зданий и видим, как соль выедает камни. Если стена по весне покрывается белым налетом - в кирпиче никак не меньше 15% хлорида натрия. И если начался процесс коррозии, разрушения, то он необратим. Нельзя подсчитать, как долго он продлится и когда дом может рухнуть…

Вместо дел - показуха

- Вопрос, как ни странно, политический, - говорит глава Латвийского общества автомотолюбителей LAMB Юрис ЗВИРБУЛИС. - Потому что именно политики – депутаты Сейма – должны решить, нужно ли выделять деньги на новые технологии борьбы с гололедом. Это ведь не только закупка гранитной крошки, но и новый парк машин, которые будут их разбрасывать, потом собирать, отвозить на склады для нового использования… Кроме того, нужно будет переделывать ливневую канализацию, ставить новые фильтры: гранитная крошка может ее засорять…

Стоит ли овчинка выделки? Многие соседние страны, в том числе Эстония, решили, что да. Потому что это и экология, и здоровье. А что может быть важнее?

Кстати, недавно латвийские автоэксперты в присутствии телевидения провели тест: проверили тормозной путь машины на заснеженной дороге, посыпанной солью и песком. На первой автомобиль пролетел, тормозя, 40 метров, на второй - 30. Эксперты отмечают, что иногда эти 10 метров - критически важная дистанция, и если бы дорогу посыпали гравием или гранитной крошкой, эффект мог быть еще выше.
Но в Латвии вместо реальной борьбы за безопасность, здоровье, экологию больше занимаются показухой - всяческими семинарами по экологии, защите окружающей среды и рекламными кампаниями...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

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