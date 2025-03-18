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Зачем? ЦИК вводит новую форму избирательных бюллетеней

Редакция PRESS 18 марта, 2025 12:49

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Новые избирательные бюллетени будут намного понятнее для избирателей, сказала во вторник на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите.

Она напомнила, что основные изменения предусмотрены для тех, кто хочет выделить какого-либо кандидата или, наоборот, выразить негативное отношение к нему. Ранее избиратели должны были поставить плюс кандидату, которого они хотели особо поддержать, и вычеркнуть тех, кто не нравится.

В новых бюллетенях рядом с фамилиями кандидатов будет два квадратика - зеленого и красного цвета. Если избиратель захочет особо поддержать кандидата, он должен отметить зеленый квадратик, если выразить негативное отношение - красный.

Саулите отметила, что предыдущие избирательные бюллетени вызывали путаницу, поскольку не всегда избирателям было понятно, как отмечать кандидатов. Новые бюллетени гораздо удобнее и проще для понимания.

Для того чтобы избирательные участки более доступны для избирателей, на муниципальных выборах самоуправления смогут принимать решение о создании выездных участков. Информацию о создании мобильных избирательных участков самоуправления должны предоставить ЦИК за 30 дней до выборов.

Выборы самоуправлений в Латвии пройдут 7 июня.

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