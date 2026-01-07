Заболеваемость гриппом снизилась после праздников. Но не в Елгаве

Заболеваемость гриппом и другими острыми инфекциями верхних дыхательных путей в Латвии остается высокой, свидетельствуют данные мониторинга Центр профилактики и контроля заболеваний. В ведомстве подчеркивают, что из-за сокращенной рабочей недели в период праздничных выходных статистика может быть неполной и требует осторожной интерпретации. Полноценные данные ожидаются со следующей недели.

За отчетный период клинически подтвержден грипп у 216 пациентов - в среднем 316,4 случая на 100 000 жителей. Это на 26,9 % меньше, чем неделей ранее. За последние две недели заболеваемость гриппом снизилась в 2,5 раза, что в SPKC напрямую связывают с праздничными каникулами. Среди пациентов, обратившихся к семейным врачам в рамках мониторинга, 27 % составили больные гриппом.

С симптомами других инфекций верхних дыхательных путей за неделю обратились 431 человек - 631,3 случая на 100 000 жителей. Это на 15,4 % меньше, чем неделей ранее, и в 2,7 раза меньше по сравнению с неделей до праздников.

В десяти стационарных лечебных учреждениях, включенных в мониторинг, доля госпитализаций с тяжелыми острыми респираторными инфекциями немного снизилась. Среди таких пациентов грипп был подтвержден в 20,4 % случаев против 22,4 % неделей ранее. Зафиксировано 102 случая гриппа типа A и пять случаев гриппа типа B.

В Национальной референс-лаборатории микробиологии Рижской Восточной клинической университетской больницы исследованы 382 образца, из них в 59 случаях, или 15,4 %, подтвержден грипп. Неделей ранее этот показатель составлял 19,7 %.

Как и в предыдущие сезоны, наиболее высокая заболеваемость гриппом отмечается среди детей до 14 лет. В этой возрастной группе за последнюю неделю зафиксировано снижение, тогда как среди жителей в возрасте от 15 до 64 лет и старше 65 лет показатели сохранились на прежнем уровне или выросли.

Наивысшая интенсивность гриппа по-прежнему зарегистрирована в Елгава - 1433,7 случая на 100 000 жителей, а также в Екабпилсский край - 519,1 случая на 100 000.

Новых сообщений о летальных исходах среди пациентов с подтвержденным или предполагаемым гриппом не поступало. С начала сезона зафиксировано пять смертей от гриппа типа A. Все пациенты были старше 60 лет и имели хронические заболевания, четверо из них не были вакцинированы.

По Covid-19 за неделю проведено 706 тестов, из которых 38, или 5,4 %, оказались положительными. В стационары госпитализирован 41 пациент с Covid-19, общее число находившихся на лечении составило 67 человек, из них у 27 Covid-19 был основным диагнозом.

SPKC призывает родителей не отправлять в школы детей с симптомами респираторных инфекций и напоминает, что после каникул риск распространения вирусов в семьях возрастает.