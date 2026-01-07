Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 7. Января Завтра: Digmars, Julians, Rota, Zigmars
Доступность

Заболеваемость гриппом снизилась после праздников. Но не в Елгаве

Редакция PRESS 7 января, 2026 17:32

Новости Латвии 0 комментариев

SPKC предупреждает - данные искажены из-за праздничных выходных

Заболеваемость гриппом и другими острыми инфекциями верхних дыхательных путей в Латвии остается высокой, свидетельствуют данные мониторинга Центр профилактики и контроля заболеваний. В ведомстве подчеркивают, что из-за сокращенной рабочей недели в период праздничных выходных статистика может быть неполной и требует осторожной интерпретации. Полноценные данные ожидаются со следующей недели.

За отчетный период клинически подтвержден грипп у 216 пациентов - в среднем 316,4 случая на 100 000 жителей. Это на 26,9 % меньше, чем неделей ранее. За последние две недели заболеваемость гриппом снизилась в 2,5 раза, что в SPKC напрямую связывают с праздничными каникулами. Среди пациентов, обратившихся к семейным врачам в рамках мониторинга, 27 % составили больные гриппом.

С симптомами других инфекций верхних дыхательных путей за неделю обратились 431 человек - 631,3 случая на 100 000 жителей. Это на 15,4 % меньше, чем неделей ранее, и в 2,7 раза меньше по сравнению с неделей до праздников.

В десяти стационарных лечебных учреждениях, включенных в мониторинг, доля госпитализаций с тяжелыми острыми респираторными инфекциями немного снизилась. Среди таких пациентов грипп был подтвержден в 20,4 % случаев против 22,4 % неделей ранее. Зафиксировано 102 случая гриппа типа A и пять случаев гриппа типа B.

В Национальной референс-лаборатории микробиологии Рижской Восточной клинической университетской больницы исследованы 382 образца, из них в 59 случаях, или 15,4 %, подтвержден грипп. Неделей ранее этот показатель составлял 19,7 %.

Как и в предыдущие сезоны, наиболее высокая заболеваемость гриппом отмечается среди детей до 14 лет. В этой возрастной группе за последнюю неделю зафиксировано снижение, тогда как среди жителей в возрасте от 15 до 64 лет и старше 65 лет показатели сохранились на прежнем уровне или выросли.

Наивысшая интенсивность гриппа по-прежнему зарегистрирована в Елгава - 1433,7 случая на 100 000 жителей, а также в Екабпилсский край - 519,1 случая на 100 000.

Новых сообщений о летальных исходах среди пациентов с подтвержденным или предполагаемым гриппом не поступало. С начала сезона зафиксировано пять смертей от гриппа типа A. Все пациенты были старше 60 лет и имели хронические заболевания, четверо из них не были вакцинированы.

По Covid-19 за неделю проведено 706 тестов, из которых 38, или 5,4 %, оказались положительными. В стационары госпитализирован 41 пациент с Covid-19, общее число находившихся на лечении составило 67 человек, из них у 27 Covid-19 был основным диагнозом.

SPKC призывает родителей не отправлять в школы детей с симптомами респираторных инфекций и напоминает, что после каникул риск распространения вирусов в семьях возрастает.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос
Важно

«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос

Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20
Важно

Зима крепчает: в пятницу — метель, а на следующей неделе до минус 20

Зеленский предложил Трампу «операцию с Кадыровым». Как с Мадуро
Важно

Зеленский предложил Трампу «операцию с Кадыровым». Как с Мадуро

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Стоп автобус! Перевозчики вновь грозят протестами из-за цен в договорах

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность акций протеста из-за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах. Об этом после встречи с министром сообщения сообщил президент Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность акций протеста из-за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах. Об этом после встречи с министром сообщения сообщил президент Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

Читать
Загрузка

Премьер Литвы усомнилась в праве навальниста Волкова жить в стране

Мир 19:59

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене резко раскритиковала заявления российского оппозиционера Леонид Волков, проживающего в стране. Речь идет о его негативных высказываниях в адрес основателя «Русского добровольческого корпуса» Русский добровольческий корпус Дениса Капустина и главы офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Читать

Латвия не планирует отправлять войска в Украину

Важно 19:53

Важно 0 комментариев

После достижения перемирия в Украине Латвия в качестве участницы Коалиция доброй воли планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих. При этом направление латвийских военных в Украину на данный момент не предусмотрено. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны Латвии.

После достижения перемирия в Украине Латвия в качестве участницы Коалиция доброй воли планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих. При этом направление латвийских военных в Украину на данный момент не предусмотрено. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство обороны Латвии.

Читать

Эта зимняя болезнь сошла с ума: рвёт — а горло не болит. И это не вирус

Азбука здоровья 19:24

Азбука здоровья 0 комментариев

«Мама, меня вырвало». Обычно после таких слов родители готовятся к классическому желудочному вирусу: сутки дома, вода, электролиты и терпение. Но этой зимой всё пошло не по сценарию.

«Мама, меня вырвало». Обычно после таких слов родители готовятся к классическому желудочному вирусу: сутки дома, вода, электролиты и терпение. Но этой зимой всё пошло не по сценарию.

Читать

Яд в детском питании. Nestlé отзывает детские смеси NAN из-за токсина

Важно 18:52

Важно 0 комментариев

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

Компания Nestlé объявила об отзыве отдельных партий детских молочных смесей NAN со сроком годности до 2026 и 2027 годов. Причиной стал обнаруженный в небольших количествах токсин цереулид, который вырабатывается микроорганизмом Bacillus cereus. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

Читать

«Молодые украинские мужчины должны отправиться защищать родину»: Германия остро ставит вопрос

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече "коалиции желающих" в Париже заявил, что президент Украины должен гарантировать, что молодые украинские мужчины будут служить своей стране на территории Украины. Тем самым необходимо добиться, чтобы они "не выезжали в Германию, Польшу или Францию", добавил федеральный канцлер.

Читать

СГБ не видит террористической угрозы для Латвии

Новости Латвии 18:44

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

В настоящее время Служба государственной безопасности не располагает информацией о лицах или группах, которые могли бы создать террористическую угрозу для Латвии. Об этом заявил заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус на заседании парламентской комиссии по оценке иммиграционных норм.

Читать