«За три месяца тонет больше людей, чем гибнет в ДТП за год!» Кайминьш винит в этом государство

Предоставим слово самому Кайминьшу:

"С 15 мая до сегодняшнего дня в Латвии утонуло уже 63 человека. 63!!!

Я понимаю, что в нашем великом озерном крае нельзя разместить спасательный пост у каждого озера. Я понимю, что нельзя расставить спасательные посты через каждые 500 м вдоль всей береговой линии Рижского залива и Балтийского моря. Это ясно. Но львиная доля погибших - последствие совершенно никакого государственного участия в обязательном обеспечении умения плавать еще в основной школе. И так каждый год - Минобразования отфутболивает по этому вопросу.

(...)

Бассейнов для обучения вроде как хватает. Новые сразу строить не нужно. И в столице, и в крупных городах, и в регионах.

Денег на бесплатную воду и транспорт, чтобы привезти детей, якобы нет. Денег на зарплату тренеров тоже нет. Сами тренеры летом охотно пошли бы работать спасателями, но им нельзя получать за это зарплату. Потому что в латвийском бюрократическом классификаторе профессий нет такой профессии - спасатель.

Значит, зарплату получать нельзя, и самоуправления, которые пытаются (если пытаются), изобретают заново велосипед, чтобы тренера в качестве спасателя попытаться оплачивать согласно закону и "порядку".

(....) Эту историю в Минобрнауки знают очень хорошо - в том числе все последних три министра и госпожа премьер.

Берегите своих любителей плавания. В нашей стране за три месяца тонет больше людей, чем погибает в ДТП за год".

В комментариях кто-то задается вопросом, зачем винить министерство в том, что кто-то идет купаться, будучи пьяным, кто-то возлагает ответственность на родителей, но есть и те, кто благодарит Кайминьша - за актуализацию темы.