За три дня пресечено 196 попыток незаконно пересечь латвийско-белоруссую границу

70 нелегальных мигрантов были задержаны на границе в пятницу, 79 - в субботу и 47 - в воскресенье.

Всего в этом году пресечены уже 4 316 попыток нелегального пересечения границы, а 12 человек допущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

