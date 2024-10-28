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За такую зарплату даже латышский не выучил: Зиедонис в шоке от главы airBaltic

Neatkarīgā Rīta Avīze 28 октября, 2024 14:14

Латышские СМИ 0 комментариев

Twitter

Писатель Римантс Зиедонис, сын поэта Имантса Зиедониса, посвятил резкие слова председателю авиакомпании airBaltic Мартину Гауссу, сообщает tautaruna.

Зиедонис опубликовал свои возмущенные слова после визита Гаусса на Латвийское телевидение, где он не только рассказал о нюансах работы компании, но и объяснил, почему не знает латышского языка. Гаусс заявил, что в международной компании airBaltic ему не нужно говорить по-латышски.

Многие, в том числе Римантс Зиедонис, выразили возмущение интервью Гаусса.

"Председатель правления AirBaltic Мартиньш Гаусс недавно дал интервью в программе "Один на один". Почему этот господин при всей своей зарплате - 828 942 евро (в 2023 году) не посчитал необходимым выучить латышский язык хотя бы на уровне вежливости? Если я не ошибаюсь, он уже несколько лет находится в Латвии. Если не ошибаюсь, эта компания тоже частично принадлежит латвийскому государству. Почему налогоплательщики должны платить Гауссу такую ​​высокую зарплату? Говорят, что зарплата соответствует зарплате менеджеров других европейских авиакомпаний. Когда жители Латвии будут иметь такие же доходы, как жители богатых европейских стран, тогда мы начнем сравнивать зарплаты глав разных правительств", - сказал Зиедонис в социальной сети Facebook.

Следует отметить, что и другие пользователи Facebook также поспешили согласиться с Зиедонисом и раскритиковать Гаусса.

"Большой вопрос в профессионализме господина Гаусса и соответствии европейскому вознаграждению. Почему "airBaltic" работает с миллионными убытками и выживает на государственные (налогоплательщиков) гранты?"

"Я слушал интервью. Я почувствовал цинизм в его разговоре с нами. Может быть, мне просто показалось...? Видно, что он не хочет вникать в специфику и проблемы Латвии. Он прикидывается таковым... как хороший бизнесмен из большой столицы, потому что он хочет большой зарплаты, и это будет выгодно ему, им, а не пессимистическим чувствам после интервью».

«Большая зарплата за неумение управлять бизнесом. В частной компании сумму убытков вычтут из зарплаты или уволят с работы по взысканию долгов. Похоже, что и государством управляют недобросовестно, что позволяет растрачивать государственные деньги. Именно поэтому в бюджете всегда не хватает денег на важные отрасли: национальную безопасность, образование, демографию».

 

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Комментарии (0) 193 реакций
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