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За поножовщину и стрельбу по полицейским — 19 лет тюрьмы

Редакция PRESS 22 января, 2025 14:19

ЧП и криминал 0 комментариев

LETA

Мужчина был приговорен к 19 годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, покушение на убийство и нападение на сотрудников полиции, сообщили в прокуратуре, пишет LSM+.

Согласно обвинительному заключению, мужчина распивал спиртные напитки с другим человеком у себя дома. Между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый умышленно нанес другому человеку ножевое ранение. 

Когда на место происшествия прибыли четверо сотрудников полиции, обвиняемый не стал пускать их в квартиру, поэтому было принято решение войти в квартиру в составе тактической боевой группы. Услышав это, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял незаконно хранившееся самодельное огнестрельное оружие и два патрона, зарядил одним из них оружие, а другой положил себе в карман.

Когда сотрудники полиции вошли в квартиру и потребовали от обвиняемого не оказывать сопротивления, тот выстрелил в сторону правоохранителей. Никто не пострадал, поскольку выстрел угодил в тактический бронещит. После этого стрелок был задержан.

Во время задержания сотрудники полиции изъяли из дома обвиняемого огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и патроны к огнестрельному оружию. У мужчины не было разрешения на приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия или патронов к нему.

Накануне суд признал подсудимого виновным и приговорил его к наказанию в виде 19 лет лишения свободы с пробационным периодом на три года и шесть месяцев.

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