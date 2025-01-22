За поножовщину и стрельбу по полицейским — 19 лет тюрьмы

Согласно обвинительному заключению, мужчина распивал спиртные напитки с другим человеком у себя дома. Между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый умышленно нанес другому человеку ножевое ранение.

Когда на место происшествия прибыли четверо сотрудников полиции, обвиняемый не стал пускать их в квартиру, поэтому было принято решение войти в квартиру в составе тактической боевой группы. Услышав это, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял незаконно хранившееся самодельное огнестрельное оружие и два патрона, зарядил одним из них оружие, а другой положил себе в карман.

Когда сотрудники полиции вошли в квартиру и потребовали от обвиняемого не оказывать сопротивления, тот выстрелил в сторону правоохранителей. Никто не пострадал, поскольку выстрел угодил в тактический бронещит. После этого стрелок был задержан.

Во время задержания сотрудники полиции изъяли из дома обвиняемого огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и патроны к огнестрельному оружию. У мужчины не было разрешения на приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия или патронов к нему.

Накануне суд признал подсудимого виновным и приговорил его к наказанию в виде 19 лет лишения свободы с пробационным периодом на три года и шесть месяцев.