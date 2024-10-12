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За неуплату налогов — 10 месяцев тюрьмы и запрет заниматься бизнесом на 3 года

© LETA 12 октября, 2024 16:49

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Рижский городской суд за уклонение от уплаты налогов приговорил предпринимателя к 10 месяцам тюремного заключения и лишил права заниматься любыми видами коммерческой деятельности на три года, о чем агентство LETA узнало в прокуратуре.

Ответственное должностное лицо предприятия обвиняется в нанесении ущерба государству в размере 64 тысяч 247 евро.

Согласно обвинению, единственный член правления предприятия, который фактически был единственным, кто вел хозяйственно-финансовую деятельность фирмы, при посредничестве бухгалтера насчитал и задекларировал общую сумму налогов, подлежащую уплате в госбюджет, но заплатил лишь небольшую часть этой суммы.

Несмотря на то, что в распоряжении компании было достаточно денежных средств для уплаты налогов, обвиняемый не внес платежи по налогам своевременно и в полном объеме, в результате чего образовалась задолженность в крупном размере.

Средства, которые можно было пустить на покрытие задолженности, обвиняемый предпочел потратить на другие цели, тем самым сознательно уклоняясь от уплаты налогов.

Прокурор Прокуратуры по налоговым и таможенным делам не планирует ходатайствовать перед судом о подготовке полного текста приговора, так как считает, что примененные к обвиняемому вид и мера наказания соразмерны ущербу, причиненному государству, и характеру совершенного преступного деяния.

Приговор еще может быть обжалован в Рижском окружном суде.

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