«За каждого жителя и пациента Латвии!» Женщина пережила 4 года неправильного лечения, но не сдается

«Вы все знаете, что пять лет назад я заболела. У меня диагностировали рак четвёртой стадии. Мы вместе собирали пожертвования, вместе плакали и вместе смеялись. Сейчас у меня снова тяжёлая борьба, и на этот раз — против государства, которое отказывается признать ФАКТ, что меня в течение четырёх лет лечили неправильно и поставили ошибочный диагноз, что подтверждено Вильнюсской университетской клиникой.

Инспекция здравоохранения отказывается рассматривать моё дело, ссылаясь на трёхлетний срок давности. Хотя я узнала об этом только после заключения вильнюсской клиники, то есть в октябре 2024 года. Именно поэтому я начала инициативу на ManaBalss.lv — чтобы опровергнуть этот фарсовый закон», — пишет Эвия, призывая людей подписать её инициативу.