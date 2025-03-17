За год поездки в Россию автобусами Lux Express сократились в половину

В то же время количество пассажиров в прошлом году было в четыре раза меньше, чем до пандемии Covid-19 и вторжения России в Украину.

Отвечая на вопрос, как компания относится к внесенным на рассмотрение в Сейм поправкам о запрете общественных пассажирских перевозок в Россию, Росс подчеркнул, что "Lux Express" не организует туристические поездки в Россию и ведет деятельность в соответствии с рекомендациями правительств Эстонии и Латвии, которые настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от поездок в эту страну.

В то же время "Lux Express" предлагает ограниченное количество маршрутов, в основном для пассажиров, у которых в России имеются родственники. ""Lux Express" неоднократно заявляла, что, если власти примут решение о закрытии пограничных пунктов, компания будет полностью выполнять эти решения", - добавил Росс.

Если количество пассажиров продолжит уменьшаться, "Lux Express" еще больше сократит количество рейсов.

Как сообщалось, 27 февраля Сейм концептуально одобрил в первом чтении поправки к закону о туризме, которые предусматривают запрет для турфирм предлагать и оказывать туристические услуги в России и Белоруссии.