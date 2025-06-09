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За фото и видео атак украинских дронов россиян стали массово штрафовать

Редакция PRESS 9 июня, 2025 11:32

Мир 0 комментариев

Власти Калужской и Тульской областей стали штрафовать местных жителей и журналистов за публикацию в соцсетях фото и видео с прилетами украинских беспилотников. В Калужской области к началу июня в суды было направлено 42 протокола о нарушении запрета на распространение информации о последствиях падения дронов, сообщает The Moscoe Times. В двух случаях нарушителями стали средства массовой информации, в пяти — жители. Также три протокола касаются комментариев в соцсетях. Остальные составлены в отношении администраторов или владельцев Telegram-каналов, пабликов «ВКонтакте» и авторов персональных страниц.

В регионе предусмотрен штраф от 3 тыс. до 200 тыс. руб. для нарушителей запрета. Замруководителя администрации губернатора Илья Зенов сообщил, что мониторинг сети проводится совместно с калужским Центром управления регионом (ЦУР). Он напомнил, что последствия ударов — это критически важная информация для организаторов нападения, с учетом которой они планируют новые атаки. В свою очередь в Тульской области за нарушение запрета пока выписан только один штраф. В конце мая местного жителя обязали выплатить 25 тыс. руб. за публикацию в Telegram видео с атакой украинских дронов на город Алексин.

Всего запреты на публикацию фото и видео с атаками украинских беспилотников ввели в 12 регионах: в Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Курской, Ленинградской, Тверской, Тульской и Калужской областях, а также в Адыгее, Калмыкии и Санкт-Петербурге. Также в Рязанской и Ростовской областях власти установили штрафы, но не ввели запрет на съемку последствий ударов дронов. «Законодательная рамка создана, но пока обходимся разговорами», — отметил источник «Коммерсанта» в рязанском правительстве.

Размер первого штрафа для физлиц в российских регионах составляет от 1 тыс. до 5 тыс. руб., а для юридических — от 50 тыс. до 200 тыс. руб. Но есть и исключения: так, например, в Волгоградской области юрлицам может сразу грозить санкция в размере до 1 млн руб. В регионах, где запрет уже действует, но наказание пока ни разу не назначалось, отсутствие штрафов объясняют по-разному. Собеседник «Коммерсанта» в органах власти Курской области отметил, что люди относятся к публикациям аккуратно и не допускают распространения фото и видео, по которым можно определить места дислокации военной техники и специальных объектов. В петербургском комитете по безопасности сообщили, что за время запрета прецедентов нарушений не было, так как дроны летят в сторону Ленинградской области, где намного больше промышленных предприятий. В правительстве Ивановской области заявили, что пока просто не успели применить новую норму.

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