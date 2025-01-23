За две недели штрафов на 200 евро: как ограничения скорости в центре столицы опустошают кошельки водителей

Так на 600-метровом участке улицы Баласта дамбис, недалеко от Вантового моста, тоже было введено ограничение скорости в 30 км/ч. Однако водителей удивляют не столько сами ограничения, сколько частые, повторяющиеся штрафы за превышение скорости, которые фиксируют и выписывают сотрудники полиции, используя немаркированные автомобили.

Так, ведущий программы Superbingo за две недели из-за нового ограничения скорости заплатил штрафов на сумму 200 евро.

По мнению Армандса, знаки с ограничением скорости размещены в местах, где их сложно заметить: «Кажется, что здесь создан черный “бермудский треугольник”, и деньги уходят, словно из доильной коровы».

Между тем представитель Рижской думы, который предварительно проехал этот участок на велосипеде, утверждает, что знаки хорошо видны. Он также напомнил, что они были установлены ещё летом прошлого года.

В конце прошлого года полиция приобрела три новых нетрафарированных автомобиля и с того времени они уже зафиксировали 37 000 нарушений. По словам представителя полиции, 2/3 этих нарушений пришлись именно на те места в городе, где установлен знак - "ограничение скорости 30 км в час". А такие знаки с ограничением скорости были установлены почти везде в тихом центре и вокруг всех образовательных учреждений.

На вопрос, почему не используются трафарированные машины, представитель полиции Андрей Аронов ответил, что трафарированные ездят на вызовы.

Что касается участка на Баласта дамбис, то там ограничение скорости появилось из-за велодорожки и парковки, которая на время выставок на Кипсале принимает большой поток людей.