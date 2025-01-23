Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Января Завтра: Grieta, Strauta
Доступность

За две недели штрафов на 200 евро: как ограничения скорости в центре столицы опустошают кошельки водителей

Редакция PRESS 23 января, 2025 12:56

Важно 0 комментариев

LETA

Жители Риги жалуются на то, что в центре столицы появилось очень много знаков об ограничении скорости до 30 км в час. И те, кто в город выбирается не часто, упускают новые знаки из виду и попадают на штрафы за превышение скорости, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Так на 600-метровом участке улицы Баласта дамбис, недалеко от Вантового моста, тоже было введено ограничение скорости в 30 км/ч. Однако водителей удивляют не столько сами ограничения, сколько частые, повторяющиеся штрафы за превышение скорости, которые фиксируют и выписывают сотрудники полиции, используя немаркированные автомобили.

Так, ведущий программы Superbingo за две недели из-за нового ограничения скорости заплатил штрафов на сумму 200 евро.

По мнению Армандса, знаки с ограничением скорости размещены в местах, где их сложно заметить: «Кажется, что здесь создан черный “бермудский треугольник”, и деньги уходят, словно из доильной коровы».

Между тем представитель Рижской думы, который предварительно проехал этот участок на велосипеде, утверждает, что знаки хорошо видны. Он также напомнил, что они были установлены ещё летом прошлого года.

В конце прошлого года полиция приобрела три новых нетрафарированных автомобиля и с того времени они уже зафиксировали 37 000 нарушений. По словам представителя полиции, 2/3 этих нарушений пришлись именно на те места в городе, где установлен знак - "ограничение скорости 30 км в час". А такие знаки с ограничением скорости были установлены почти везде в тихом центре и вокруг всех образовательных учреждений.

На вопрос, почему не используются трафарированные машины, представитель полиции Андрей Аронов ответил, что трафарированные ездят на вызовы.

Что касается участка на Баласта дамбис, то там ограничение скорости появилось из-за велодорожки и парковки, которая на время выставок на Кипсале принимает большой поток людей.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 8 реакций
Комментарии (0) 8 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Румыния: фермеры отказываются выращивать картофель из-за дороговизны

Мир 16:31

Мир 0 комментариев

Все больше румынских фермеров отказываются от выращивания картофеля из-за возросших затрат. Стоимость семян в последние годы удвоилась, сообщает Euronews.

Все больше румынских фермеров отказываются от выращивания картофеля из-за возросших затрат. Стоимость семян в последние годы удвоилась, сообщает Euronews.

Читать
Загрузка

«Поток» рвется к Оскару! Фильм номинирован сразу на две премии: как отреагировал режиссер? (Видео)

Важно 16:18

Важно 0 комментариев

Полнометражный анимационный фильм режиссера Гинта Зилбалодиса «Поток» номинирован на две премии «Оскар», официально сообщила Киноакадемия.

Полнометражный анимационный фильм режиссера Гинта Зилбалодиса «Поток» номинирован на две премии «Оскар», официально сообщила Киноакадемия.

Читать

«Это свинство!» Чтобы участвовать в Празднике песни артистам придется заплатить

Важно 16:06

Важно 0 комментариев

У самоуправлений не хватает финансовых ресурсов, поэтому творческим коллективам придется платить за участие в определенных мероприятиях перед XXVIII Всеобщим латвийским праздником песни и XVIII Праздником танца в 2028 году, сообщили в среду в Комиссии по образованию, культуре и науке Сейма.

У самоуправлений не хватает финансовых ресурсов, поэтому творческим коллективам придется платить за участие в определенных мероприятиях перед XXVIII Всеобщим латвийским праздником песни и XVIII Праздником танца в 2028 году, сообщили в среду в Комиссии по образованию, культуре и науке Сейма.

Читать

Драма в знаменитом поезде Рига — Москва: преступления 70-х

История и культура 15:57

История и культура 0 комментариев

Квартирные кражи во времена СССР были довольно-таки частым явлением, хотя в средствах массовой информации об этом предпочитали не распространяться. Металлические двери, решетки на окнах появились позже, в лихие 90-е. А в 70-х, когда люди массово получали бесплатные квартиры, о безопасности жилища особо никто и не заморачивался. Но на этот раз оперативникам пришлось столкнуться не с обычной квартирной кражей, а с убийством. И развязка этой кровавой драмы произошла в фирменном поезде «Латвия", который в те времена курсировал по маршруту Рига - Москва.

Квартирные кражи во времена СССР были довольно-таки частым явлением, хотя в средствах массовой информации об этом предпочитали не распространяться. Металлические двери, решетки на окнах появились позже, в лихие 90-е. А в 70-х, когда люди массово получали бесплатные квартиры, о безопасности жилища особо никто и не заморачивался. Но на этот раз оперативникам пришлось столкнуться не с обычной квартирной кражей, а с убийством. И развязка этой кровавой драмы произошла в фирменном поезде «Латвия", который в те времена курсировал по маршруту Рига - Москва.

Читать

Почему оно не киснет: что нам продают под видом молока?

Важно 15:49

Важно 0 комментариев

2025 год латвийские потребители встретили с новыми, повышенными ценами на молочные продукты. О причинах роста цен на сливочное масло мы уже сообщали. Но значительно подорожало и обычное молоко, продаваемое в любом супермаркете. При этом вокруг качества этого продукта циркулирует множество слухов, большинство из которых далеки от реальности. Тем более что молоко тоже бывает разным — от обычного пастеризованного до ультрапастеризованного, способного в нераспечатанной упаковке храниться несколько месяцев при комнатной температуре. На что же необходимо обращать внимание при покупке?

2025 год латвийские потребители встретили с новыми, повышенными ценами на молочные продукты. О причинах роста цен на сливочное масло мы уже сообщали. Но значительно подорожало и обычное молоко, продаваемое в любом супермаркете. При этом вокруг качества этого продукта циркулирует множество слухов, большинство из которых далеки от реальности. Тем более что молоко тоже бывает разным — от обычного пастеризованного до ультрапастеризованного, способного в нераспечатанной упаковке храниться несколько месяцев при комнатной температуре. На что же необходимо обращать внимание при покупке?

Читать

«Получили отказ»: расследования факта по факту смерти Яниса Тиммы в России не будет

Важно 15:39

Важно 0 комментариев

Адвокат Катя Гордон сообщила об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы. В тоже время Седокова сможет наказать друзей экс-супруга и обратиться за возбуждением уголовного дела по факту распространения клеветы.

Адвокат Катя Гордон сообщила об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы. В тоже время Седокова сможет наказать друзей экс-супруга и обратиться за возбуждением уголовного дела по факту распространения клеветы.

Читать

Госсектерать США Марко Рубио оправляется в Панаму. Будет отжимать канал?

Мир 15:34

Мир 0 комментариев

Глава Госдепартамента США Марко Рубио в рамках рабочей поездки по государствам Латинской Америки собирается посетить Панаму, пишет в четверг, 23 января, агентство Bloomberg ссылаясь на источники. Оно напоминает об  угрозах президента США Дональда Трампа "вернуть" Панамский канал под контроль Вашингтона, вызвавших большой резонанс во многих странах. По данным анонимного собеседника Bloomberg, госсекретарь США собирается посетить также Гватемалу, Сальвадор и Коста Рику.

Глава Госдепартамента США Марко Рубио в рамках рабочей поездки по государствам Латинской Америки собирается посетить Панаму, пишет в четверг, 23 января, агентство Bloomberg ссылаясь на источники. Оно напоминает об  угрозах президента США Дональда Трампа "вернуть" Панамский канал под контроль Вашингтона, вызвавших большой резонанс во многих странах. По данным анонимного собеседника Bloomberg, госсекретарь США собирается посетить также Гватемалу, Сальвадор и Коста Рику.

Читать