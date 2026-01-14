За что? Сотрудникам Минсообщения выплатили премий аж на 266 тысяч евро

Из этой суммы в 2025 году на денежные награды пришлось 89 693 евро, а ещё 176 872 евро были выплачены в качестве премий за выполнение индивидуальных целей в 2024 году.

В министерстве уточнили, что в декабре 2025 года денежные награды из дотаций государственного бюджета не выплачивались. При этом из средств технической поддержки было направлено 8518 евро. Решение о премиях за выполнение целей по итогам прошлого года пока не принято.

В Министерство сообщения пояснили, что денежные награды назначаются сотрудникам, которые внесли существенный личный вклад в выполнение конкретных задач. Оценочные премии, в свою очередь, выплачиваются по итогам отчётного периода - с учётом достигнутых результатов, выполнения поставленных целей и развития профессиональных компетенций.