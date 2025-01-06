За большие деревья снизят налог на недвижимость: где и как зарегистрироваться?

Как и прежде, в наступившем году сохраняется налог на недвижимость (IIN), даже если это единственная собственность владельца. В отдельных случаях налог на квартиру или семейный дом с участком достигает несколько сотен евро в год – в зависимости от места расположения недвижимости и ее площади. Поэтому владельцы внимательно следят за новыми налоговыми льготами.

«Мы живем в частном доме – 105 квадратных метров с небольшим участком в 400 «квадратов», - написала читательница Людмила МИШИНА. - Это в Латгальском предместье - как считается, практически в центре Риги, и налог на недвижимость в общей сложности – более 1 тысячи евро в год. На нашем небольшом участке растет старая ель - выше пятиэтажного дома на соседней улице. Честно сказать, она нам очень мешает. Ни дом расширить, ни клумбу разбить - только иголки подметаем. Но спилить ее жалко: она - часть истории нашей семьи. Ее посадил еще мой прадедушка, когда родился мой дедушка - в 1926 году. Привезли саженец из его родных мест – из Карсавы, в Латгалии. Как бы узнать подробнее: можно ли получать льготу и за нашу ель? А то дети и внуки разъехались, мы с мужем остались одни в доме, да ель во дворе...»

Мы подробнее ознакомились с правилами льгот на деревья. Вот что сообщили в финансовом департаменте Рижского самоуправления.

Компенсация за заботу

С середины следующего года рижане смогут получить льготы по налогу на недвижимость (NiN) за растущие на их земле охраняемые деревья – в размере 25% от суммы налога на земельный участок, но не более 250 евро за дерево.

Максимальная льгота – до 250 евро в год за одно дерево независимо от количества владельцев (например, если дерево зарегистрировано на пять совладельцев, каждый получает до 50 евро). Это предусмотрено изменениями в обязательных правилах «О порядке предоставления льгот по налогу на недвижимость в Риге».

Имея на своем земельном наделе большое или охраняемого законом дерево местного значения, землевладелец испытывает определенные неудобства в развитии своей недвижимости и полноценном использовании земли, проще говоря - содержит это растение, охраняет его, что тоже требует определенных расходов. Поэтому и введены новые льготы, которые частично компенсируют причиненные собственнику земли неудобства.

Правила вступают в силу с 1 июля 2025 года. И за 2025-й льготы применяются только на второе полугодие (до 125 евро за дерево).

С 2026 года льготы предоставляются на весь год, если на 1 января дерево соответствует требованиям нормативов.

(!) Дерево должно быть зарегистрировано в соответствующей базе данных...

Охраняемое дерево: критерии и статус

Охраняемое дерево государственного значения – это дерево, соответствующее требованиям, указанным в правилах Кабинета министров № 264 «Общие правила охраны и использования особо охраняемых природных территорий», к окружности и высоте деревьев. И зарегистрировано в системе OZOLS — https://ozols.gov.lv.

Охраняемое дерево местного значения должно соответствовать правилам Рижской думы «Об охране, уходе и вырубке деревьев, растущих вне леса». И зарегистрировано в базе данных больших деревьев Риги - https://georiga.eu на тематической карте Vides dati («Данные окружающей среды»).

V Как проверить, зарегистрировано ли дерево?

* Охраняемые деревья республиканского значения проверьте в системе OZOLS:

1. Зарегистрируйтесь. Введите кадастровый номер недвижимости в поисковике.

2. На карте показаны деревья с символами, нажимая на которые можно просмотреть подробную информацию.

* Деревья местного значения - посмотрите на GeoRiga:

1. Откройте тематическую карточку Vide («Окружающая среда»).

2. Отметьте слои данных.

Природные территории и объекты: особо охраняемые природные территории (?ADT) и объекты.

База данных высоких деревьев Риги.

3. Введите адрес объекта недвижимости или кадастровый номер.

V Как зарегистрировать дерево?

* Деревья республиканского значения:

- подайте заявку в систему OZOLS, заполнив форму подачи данных о высоком дереве;

- измерьте дерево по заданным критериям;

- укажите породу дерева, местоположение и картинку.

* Деревья местного значения:

- отправьте заявку в департамент городского развития Риги: электронная почта: pad@riga.lv;

адрес: улица Дзирнаву, 140, Рига, LV-1050 (Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050)...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА