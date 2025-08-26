Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
За 12 часов — 1520 ударов молний, рижские улицы затоплены: жёлтое предупреждение в силе на весь день

© LETA 26 августа, 2025 16:30

Фото LETA

Во вторник в Латвии ожидаются сильные дожди, предупреждает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии (LVĢMC). В некоторых районах возможны грозы, сильные порывы ветра и град.

Синоптики LVĢMC сообщают, что к 7 часам утра в столице зафиксировано наибольшее количество осадков. А в районе Болдераи на обочине дороги даже был замечен снег - точнее, слежавшийся град. Град сегодня утром выпал во многих местах. 

Сегодняшний снимок LETA.

Любитель метеорологии Мартиньш Бергштейнс пишет в Twitter, что прохладный воздух, который прошлой ночью и сегодня утром двигался над Рижским заливом, в сочетании с северо-западным ветром активизировал эффект залива — над теплыми водами активно формируются кучевые облака, которые по ветру, в одной полосе, оказывают длительное воздействие на небольшую территорию.

В результате к 8 часам утра в Риге выпало 41,5 миллиметра осадков, что составляет половину августовской нормы. За последние 12 часов зафиксировано 1520 ударов молний. Процесс «эффекта залива» продолжится сегодня, но к вечеру он начнет стихать и осадки постепенно прекратятся.

Как сообщалось, сегодня утром и в первой половине дня новые осадки продолжат надвигаться на западные и центральные регионы страны, местами ожидаются сильные дожди, местами грозы. По прогнозам синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, дожди продолжатся по всей стране.

Град в августе. Однако!

В течение дня облачность будет переменной, во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами сильные, местами очень сильные дожди с грозами.

Будет дуть слабый до умеренного западный ветер, во время грозы порывистый. Максимальная температура воздуха ожидается от плюс 13 до плюс 17 градусов.

Сегодня в Риге...

В Риге временами проглянет солнце сквозь облака, но местами ожидаются дожди, утром – также сильные дожди с грозами. Будет дуть слабый до умеренного западный ветер. Воздух прогреется до плюс 14, плюс 16 градусов.

Из-за сильного дождя на улицах Риги работают восемь водооткачивающих машин, сообщили в Рижском самоуправлении.

Транспортные средства направляются в приоритетном порядке в районы, где движение затруднено из-за луж, и по которым поступили сообщения. К 8:00 утра вторника также поступила информация о затоплении одного участка пути общественного транспорта.

Муниципалитет напоминает, что во время обильных и интенсивных осадков система ливневой канализации не в состоянии мгновенно отвести весь объем воды, поэтому она уходит постепенно.

Во время сильных дождей в Риге затапливаются улицы, на которых исторически не была построена или ещё не отремонтирована система отвода дождевой воды. Для вновь строящихся улиц и транспортных объектов, а также для реконструируемых улиц строятся новые системы отвода дождевой воды. Ежедневно проводятся профилактические работы, проверяются как насосные станции, так и коллекторы, чтобы обеспечить их бесперебойную работу во время дождей, сообщает самоуправление.

Жителям предлагается сообщать о затопленных улицах или территориях по единому бесплатному информационному телефону Рижского самоуправления: 80001201.

Как сообщалось, во вторник по всей стране продолжатся дожди, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Риге из-за облаков временами будет проглядывать солнце, но временами ожидаются дожди, в том числе сильные ливни с грозами утром.
 

 

